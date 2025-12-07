IND vs SA: अर्शदीप ने विराट के लिए मज़े! कोहली ने बुरी तरह कर दिया ट्रोल, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली के साथ रील बनाई (photo - BCCI/X)
Arshdeep Singh- Virat Kohli Instagram reel: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद भारत ने सीरीज के तीसरे मैच में धमाकेदार वापसी करते हुए मेहमान टीम को 9 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 270 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारत ने इसे 39.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया।
इस जीत के हीरो यशस्वी जायसवाल रहे। जिन्होंने 116 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। वहीं इस सीरीज में शानदार फॉर्म में रहने वाले विराट कोहली ने नाबाद 65 रनों की पारी खेली। कोहली इससे पहले सीरीज के दोनों मुकाबलों में शतक जड़ चुके थे। तीसरे मुक़ाबले में भी वे जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बड़ा होता तो वे एक शतक और लगा देते।
मैच के बाद इसी बात का जिक्र करते हुए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने विराट के साथ रील बनाई। इस वायरल रील में अर्शदीप ने कोहली से पूछा, "पाजी रन कम रह गए वर्ना आज भी सेंचुरी पक्की थी।" इसपर कोहली ने मज़ाकिया अंदाज में जवाब दिया, "टॉस जीत गए वर्ना तेरी भी पक्की थी, इस ड्यू में।" यह कहते ही दोनों ज़ोर -ज़ोर से हंसने लगे।
इस सीज में ड्यू के बड़ा फेक्टर रहा है। पूरी सीरीज में ड्यू की वजह से गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई है। इस सीरीज के तीन मैच में गेंदबाजों ने 1942 रन लुटाये हैं। इस सीरीज में कोहली वनडे में फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता। कोहली ने तीन मैचों में 151 की औसत से 302 रन बनाए, इस दौरान कोहली ने 12 छक्के भी जड़े। विराट कोहली का वनडे फॉर्मेट में यह 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड रहा। वहीं उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 20वां ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड है।
