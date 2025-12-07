IND vs SA: अर्शदीप ने विराट के लिए मज़े! कोहली ने बुरी तरह कर दिया ट्रोल, Video देख नहीं रुकेगी हंसी

इस सीज में ड्यू के बड़ा फेक्टर रहा है। पूरी सीरीज में ड्यू की वजह से गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई है। इस सीरीज के तीन मैच में गेंदबाजों ने 1942 रन लुटाये हैं। इस सीरीज में कोहली वनडे में फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीता। कोहली ने तीन मैचों में 151 की औसत से 302 रन बनाए, इस दौरान कोहली ने 12 छक्के भी जड़े। विराट कोहली का वनडे फॉर्मेट में यह 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड रहा। वहीं उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 20वां ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड है।