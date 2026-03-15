NZ vs SA 1st T20I Highlights: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्‍यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था, लेकिन प्रोटियाज ने 10 बाद ही उस हार का बदला पूरा कर लिया है। न्‍यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। लेकिन, साउथ अफ्रीका की दमदार गेंदबाजी के सामने कीवी टीम 14.3 ओवर में महज 91 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 16.4 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 93 रन बनाते हुए जीत दर्ज की।