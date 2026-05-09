भारतीय स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और शफाली वर्मा ने नहीं दिया डोप टेस्ट, नाडा ने जारी किया नोटिस

Yashasvi Jaiswal and Shafali Verma served NADA notices: भारतीय टीम के स्‍टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल और महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने पिछले साल निर्धारित डोप टेस्ट नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया है। असल में खिलाड़ियों डोप टेस्‍ट के लिए तय समय पर अपनी उपलब्‍धता को लेकर अपनी लोकेशन की जानकारी नाडा को देनी होती है, लेकिन उन्‍होंने ऐसा नहीं किया। दोनों क्रिकेटर नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल का हिस्सा हैं। उन्होंने डोपिंग टेस्ट में अनुपस्थित रहने का कोई कारण भी नहीं बताया। इस वजह अब इन दोनों को नोटिस भेजा गया है। संबंधित एथलीटों को जारी नोटिस की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को भी दी गई है।