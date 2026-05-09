RR vs GT: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आर या पार की जंग, क्या 15 साल के वैभव को रोक पाएंगे रबाडा? जानें प्लेइंग-11

राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 10 में से 6 मैच जीते हैं। हालांकि, पिछले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान हमेशा खतरनाक साबित होती है। टीम की सबसे बड़ी ताकत 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने 237 के स्ट्राइक रेट से 400 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भी अच्छी लय में हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) और रवि बिश्नोई की जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करने का दम रखती है। बता दें कि पिछली बार जब इसी सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच हुआ था, तब वैभव ने तूफानी शतक जड़ा था और राजस्थान ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी।