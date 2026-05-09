RR vs GT: सवाई मानसिंह स्टेडियम में आर या पार की जंग, क्या 15 साल के वैभव को रोक पाएंगे रबाडा? जानें प्लेइंग-11

राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को पहले मुक़ाबले में 6 रन से हराया (photo- BCCI)
IPL 2026 Today Match, RR vs GT Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज शनिवार, 9 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 52वां मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच न सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत है, बल्कि प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने की एक बड़ी लड़ाई भी है। रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स (RR) चौथे नंबर पर है, जबकि शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस (GT) पांचवें पायदान पर पीछा कर रही है।
राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 10 में से 6 मैच जीते हैं। हालांकि, पिछले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान हमेशा खतरनाक साबित होती है। टीम की सबसे बड़ी ताकत 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने 237 के स्ट्राइक रेट से 400 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन भी अच्छी लय में हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) और रवि बिश्नोई की जोड़ी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस करने का दम रखती है। बता दें कि पिछली बार जब इसी सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच हुआ था, तब वैभव ने तूफानी शतक जड़ा था और राजस्थान ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी।
गुजरात की टीम ने टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में जबरदस्त वापसी की है और वे लगातार तीन मैच जीतकर आ रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल (378 रन) और साई सुदर्शन (385 रन) बेहतरीन फॉर्म में हैं। साथ ही जोस बटलर ने भी अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है, जो राजस्थान के लिए खतरे की घंटी है। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा 16 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में बने हुए हैं।
राजस्थान रॉयल्स (RR):वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (wk), रियान पराग (C), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई।
गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (C), साई सुदर्शन, जोस बटलर (wk), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, मानव सुथार, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज।
दोनों टीमों के पास 10-10 मैचों में 6-6 जीत हैं। राजस्थान का नेट रन रेट (+0.510) काफी अच्छा है, जबकि गुजरात (-0.147) यहां जीत दर्ज कर खुद को ऊपर ले जाना चाहेगी।
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