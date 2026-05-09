अर्शदीप सिंह अपनी रुमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ देर रात डिनर पर धर्मशाला में हुए स्पॉट, देखें वीडियो

Arshdeep Singh spot with his rumoured girlfriend: आईपीएल 2026 के दौरान पंजाब किंग्स के पेसर अर्शदीप सिंह को धर्मशाला में टीम के साथ देर रात डिनर करते हुए उनकी रुमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ स्‍पॉट किया गया है। इसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्योंकि फैंस ने देखा कि यह जोड़ी पंजाब किंग्स के कई खिलाड़ियों के साथ वहां पहुंची थी। इससे पहले अर्शदीप को उनका बैग उठाते भी देखा गया था। अब इस वीडियो ने अर्शदीप और समरीन के बीच डेटिंग की अफवाहों को फिर से हवा दे दी है।