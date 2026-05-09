9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? संजू सैमसन समेत रेस में सबसे आगे ये तीन नाम

Team India New T20I captain: सूर्यकुमार यादव लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इसे देखते हुए बीसीसीआई सीनियर पुरुष टीम चयन समिति भारत के नए टी20 कप्‍तान के नाम पर विचार कर रही है। इस रेस कौन-कौन से नाम शामिल हैं? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

May 09, 2026

Team India New T20I captain

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)

Team India New T20I captain: आईपीएल 2026 सूर्यकुमार यादव के लिए बुरे सपने के समान है। ये सीजन उनके लिए बेहद ही खराब रहा है, वह फॉर्म के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आए हैं। उन्‍होंने अब तक 10 मैचों में 19.52 के औसत से सिर्फ 195 रन बनाए हैं और स्‍ट्राइक रेट भी 150 से नीचे ही रहा है। उनका ये हाल आईपीएल में ही नहीं टी20 वर्ल्‍ड कप में भी था। भले ही भारत ने उनकी कप्‍तानी में खिताब जीता, लेकिन बल्‍ले से वह यूएसए के खिलाफ पारी को छोड़ पूरे टूर्नामेंट संघर्ष करते नजर आए थे। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अजीत अगरकर वाली चयन समिति उन्‍हें हटाकर भारतीय टी20 टीम की कमान नए कप्‍तान के हाथ में सौंपने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि संजू सैमसन समेत तीन नामों पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय टी20 टीम की कप्‍तानी के ये तीन दावेदार

संजू सैमसन रेस में सबसे आगे

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को भारत के अगले कप्तान की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। कप्‍तानी में यह बदलाव आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज में ही कप्तानी में देखने को मिल सकता है। संजू सैमसन का टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद आईपीएल 2026 में भी शानदार प्रदर्शन जारी है। वह अब तक 10 मैचों में 57.43 के औसत और 167.50 के स्‍ट्राइक रेट से 402 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही उनके बल्‍ले से इस सीजन में दो शतक भी आए हैं। ऐसा करने वाले वह इकलौते बल्‍लेबाज हैं। रुतुराज गायकवाड़ के बाद उन्‍हें सीएसके का अगला कप्‍तान भी माना जा रहा है।

श्रेयस अय्यर के नाम पर भी चर्चा

श्रेयस अय्यर को अगला कप्तान बनाने की चर्चा चल रही है। पंजाब किंग्स के मौजूदा कप्तान तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहते हैं। की उनकी काबिलियत से काफी प्रभावित हैं। श्रेयस ने पंजाब किंग्‍स को जिस तरह से शीर्ष पर पहुंचाया है, उससे भी चयनकर्ता प्रभावित हैं। उन्‍होंने आईपीएल 2026 में अब तक 10 मैचों की 9 पारियों में 47.57 के औसत से 333 रन बनाए हैं। श्रेयस ने दिसंबर 2023 के बाद से भारत के लिए कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है। सूर्यकुमार की फॉर्म में आई गिरावट को देखते हुए श्रेयस भारत को मिडिल-ऑर्डर में एक अच्‍छा विकल्प दे सकते हैं।

शुभमन गिल भी दावेदार

भारत के टेस्‍ट और वनडे टीम के कप्‍तान शुभमन गिल के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। गिल लंबे समय से भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। हालांकि आईपीएल 2026 में शुभमन गिल कमाल की बल्‍लेबाजी कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस के कप्‍तान ने इस सीजन अब तक 9 मैचों की 9 पारियों में 42 के औसत और 154.92 के स्‍ट्राइक रेट से 378 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक भी आए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 86 है। उनकी कप्‍तानी में गुजरात टाइटंस ने 10 में से छह मैच जीतकर पॉइट्स टेबल में पांचवें स्‍थान पर जगह बना रखी है।

ये भी पढ़ें

DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार
क्रिकेट
DC vs KKR Match Highlights

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

09 May 2026 08:50 am

Published on:

09 May 2026 08:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? संजू सैमसन समेत रेस में सबसे आगे ये तीन नाम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

DC समेत 3 टीमें वर्चुअली एलिमिनेट तो 2 प्‍लेऑफ में पहुंचने के बेहद करीब, जानें अन्‍य का हाल

IPL 2026 playoff qualification scenarios
क्रिकेट

DC vs KKR: ‘अगला साल भी आएगा’ केकेआर से करारी हार के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने डाले हथियार

DC vs KKR Match Highlights
क्रिकेट

RR पर लगा नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप, वैभव सूर्यवंशी की वजह से बढ़ेगी फ्रेंचाइजी की मुश्किलें?

Rajasthan Royals
क्रिकेट

ओपनर्स के बाद फिर लड़खड़ाई दिल्ली की बल्लेबाजी, अपने ही घर में नहीं छू पाई 150 रन का भी आंकड़ा

IPL 2026 DC vs KKR Updates
क्रिकेट

अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, DC की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, केकेआर के खिलाफ उतारे 3 स्पिनर्स

Axar Patel and Ajinkya Rahane
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.