कौन बनेगा भारत का नया T20I कप्तान? संजू सैमसन समेत रेस में सबसे आगे ये तीन नाम

Team India New T20I captain: आईपीएल 2026 सूर्यकुमार यादव के लिए बुरे सपने के समान है। ये सीजन उनके लिए बेहद ही खराब रहा है, वह फॉर्म के लिए लगातार संघर्ष करते नजर आए हैं। उन्‍होंने अब तक 10 मैचों में 19.52 के औसत से सिर्फ 195 रन बनाए हैं और स्‍ट्राइक रेट भी 150 से नीचे ही रहा है। उनका ये हाल आईपीएल में ही नहीं टी20 वर्ल्‍ड कप में भी था। भले ही भारत ने उनकी कप्‍तानी में खिताब जीता, लेकिन बल्‍ले से वह यूएसए के खिलाफ पारी को छोड़ पूरे टूर्नामेंट संघर्ष करते नजर आए थे। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की अजीत अगरकर वाली चयन समिति उन्‍हें हटाकर भारतीय टी20 टीम की कमान नए कप्‍तान के हाथ में सौंपने पर विचार कर रही है। चर्चा है कि संजू सैमसन समेत तीन नामों पर विचार किया जा रहा है।