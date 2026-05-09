IPL 2026 playoff qualification scenarios: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का लीग चरण अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से हर मैच के नतीजे प्लेऑफ की दौड़ पर असर डालेंगे। 70 में से 51 मैच के बाद कुछ टीमें प्‍लेऑफ में क्‍वालीफाई करने के करीब हैं तो कुछ वर्चुअली एलिमिनेट हो चुकी हैं। जबकि कुछ इस दौड़ में सफल होने के लिए अपनी पूरी ताकत झौंक रही हैं। हालांकि अभी तक किसी टीम ने आधिकारिक तौर पर क्‍वालीफाई नहीं किया और न ही कोई टीम ऑफिशियली बाहर हुई है। दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले गए दिल्‍ली कैपिटल्‍स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के बाद प्‍लेऑफ के समीकरण पर क्‍या असर पड़ा है? आइये इस पर एक नजर डालते हैं।