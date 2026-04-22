वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर इस महान खिलाड़ी का बड़ा रिकॉर्ड! इतने छक्के मारते ही रोहित शर्मा और क्रिस गेल के क्लब में हो जाएंगे शामिल

LSG vs RR, Vaibhav Sooryavanshi Records: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच मैच को जीत दोनों टीमें जीत की राह पर वापस आना चाहेंगी। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। वैभव के पास आज 3 ऐसे महारिकॉर्ड बनाने का मौका है, जो उन्हें दिग्गजों की कतार में खड़ा कर देंगे। जानते हैं उन रिकॉर्ड्स के बारे में जिन पर आज सबकी नजर रहेगी।