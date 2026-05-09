एक छक्का मारते ही कीरोन पोलार्ड का महारिकॉर्ड तोड़ देंगे वैभव सूर्यवंशी, आज ऑरेंज कैप पर भी होगी नजर

सीजन की शुरुआत में वैभव ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर थे, लेकिन फिलहाल वह 404 रनों के साथ पांचवें नंबर पर खिसक गए हैं। अभी हेनरिक क्लासेन (494 रन) पहले नंबर पर हैं। वैभव को फिर से ऑरेंज कैप हासिल करने के लिए आज गुजरात के खिलाफ कम से कम 91 रनों की पारी खेलनी होगी। खास बात यह है कि वैभव ने अपने 404 में से 350 से ज्यादा रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए हैं।