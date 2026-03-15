T20 वर्ल्डकप जीतने के बाद कोई क्यों नहीं ले रहा था संजू सैमसन की फोटो? अभिषेक शर्मा ने खोला राज़

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आखिर जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत ली थी, तब संजू सैमसन अपनी वाइफ के साथ अकेले फोटो क्यों ले रहे थे, तो सैमसन के जवाब देने से पहले अभिषेक शर्मा ने कहा कि इसका जवाब मैं देता हूं। अभिषेक शर्मा ने बताया कि दरअसल सभी खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ अपनी फोटो लेना चाहते थे और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को पता था कि एक बार ट्रॉफी चली गई तो दोबारा हाथ लगने वाली नहीं है। इसी वजह से सैमसन अकेले फोटो लेते नजर आए थे।