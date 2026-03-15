चुनाव आयोग के फैसले पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान, जानें कब आएगा IPL 2026 का पूरा शेड्यूल?

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'अगर आज चुनाव का शेड्यूल आ जाता है, तो यह हमारे लिए राहत की बात होगी। इससे हम आईपीएल का पूरा शेड्यूल जल्द ही निकाल पाएंगे। हमें शेड्यूल बनाने के लिए यह देखना जरूरी है कि पुलिस की तैनाती कहां और कब उपलब्ध होगी।' उन्होंने आगे साफ किया कि आईपीएल अपने तय समय पर ही होगा। अभी बीसीसीआई ने सिर्फ शुरुआती मैचों का शेड्यूल जारी किया है, बाकी मैचों की लिस्ट चुनाव की तारीखें देखने के बाद ही आएगी।