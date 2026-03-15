15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

यह बस शुरुआत है… भारत के बैक-टू-बैक 5 आईसीसी खिताब जीतने पर Rohit Sharma का बड़ा बयान

Rohit Sharma: भारत ने टी20 वर्ल्‍ड के साथ बैक-टू-बैक पांच आईसीसी खिताब अपने नाम किए हैं। इस पर पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा को उम्मीद है कि यह भारतीय टीमों के वैश्विक दबदबे के एक दौर की शुरुआत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 15, 2026

Rohit Sharma

पूर्व भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा।

Rohit Sharma: भारत ने बैक-टू-बैक पांच आईसीसी खिताब जीते हैं, जिसमें महिला विश्व कप, पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी, पुरुष टी20 विश्व कप, पुरुष अंडर-19 विश्व कप और महिला अंडर-19 विश्व कप शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा को उम्मीद है कि यह भारतीय टीमों के वैश्विक दबदबे के एक दौर की शुरुआत है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम जो देख रहे हैं, उसे देखकर मैं बहुत खुश और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। शानदार प्रदर्शन करना और जो हमने हासिल किया है, उसे पाना न सिर्फ पुरुष टीम, बल्कि महिला टीम की भी मुंबई में विश्व कप जीत देखना बहुत शानदार रहा।

'यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना'

रोहित ने कहा कि हाल ही में पुरुष टीम ने जो किया, वह जबरदस्त था। मुझे उम्मीद है कि यह बस शुरुआत है, यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अब आपको वह मोमेंटम मिल गया है। हम अक्सर मोमेंटम की बात करते हैं और अब पुरुष और महिला दोनों टीमों के पास वह मोमेंटम है। मेरी बस यही उम्मीद है कि हम इस मोमेंटम को आगे भी बनाए रखें।

'अंडर-14 से ही आपको किस्मतवाला होना पड़ता है'

महिलाओं की टी20 मुंबई लीग के लॉन्च पर पहुंचे रोहित शर्मा ने एक क्रिकेटर के सफर में किस्मत की भूमिका के बारे में भी बात की और बताया कि सही समय पर लोगों की नजर में आना, टैलेंट और कड़ी मेहनत जितना ही जरूरी हो सकता है। उन्‍होंने कहा कि अंडर-14 से ही आपको किस्मतवाला होना पड़ता है। बेशक, सफलता पाने के लिए आपको टैलेंट की जरूरत होती है, लेकिन आपको सही समय पर सही जगह पर होने के लिए भी किस्मतवाला होना पड़ता है।

कभी-कभी आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हों, अगर लोग आपको नहीं देख रहे हैं तो आप थोड़े बदकिस्मत हो सकते हैं। लेकिन, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और यह सिर्फ मुंबई के खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए सच है।

टी20 मुंबई से आईपीएल और राष्ट्रीय टीम तक पहुंच खिलाड़ी

रोहित ने आगे कहा कि वे सफलता पाने के लिए इस कड़ी मेहनत से गुजर रहे हैं। लेकिन, जिस तरह से मुंबई क्रिकेट आगे बढ़ रहा है और टी20 मुंबई ने जो किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं। हमने कई युवा क्रिकेटरों को देखा है, जिन्होंने इस टी20 मुंबई में खेला और फिर आईपीएल और राष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाई है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा मंच है। मुझे पूरा यकीन है कि जो खिलाड़ी इसमें खेलने वाले हैं, वे समझेंगे कि यह फ़ॉर्मेट कितना शानदार है।

31 मई से होगी टी20 मुंबई लीग की शुरुआत

बता दें कि पुरुषों के लिए आठ टीमों वाला टी20 मुंबई लीग का चौथा सीजन और महिलाओं की प्रतियोगिता का तीन टीमों वाला पहला सीजन इंडियन प्रीमियर लीग के समापन के बाद 31 मई से शुरू होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

15 Mar 2026 10:49 am

Published on:

15 Mar 2026 10:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / यह बस शुरुआत है… भारत के बैक-टू-बैक 5 आईसीसी खिताब जीतने पर Rohit Sharma का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

अनिल कुंबले ने इस कप्तान को बताया अंडररेटेड, जानिए IPL 2026 से पहले उन्होंने ऐसा क्यों कहा

Shreyas Iyer Captaincy, , Anil Kumble on Shreyas Iyer , IPL 2026 Punjab Kings , PBKS Captain 2026 , IPL News in Hindi , Shreyas Iyer Stats IPL 2025 , Underrated IPL Captain , latest cricket news
क्रिकेट

इस वजह से द हंड्रेड लीग में नहीं खेलेंगे Abrar Ahmed! करोड़ों लुटाने वाली काव्या मारन के अरमानों पर फिरेगा पानी

Abrar Ahmed
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश के हटने के विवाद पर ICC चेयरमैन जय शाह ने तोड़ी चुप्‍पी, पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब

Jay Shah on drama ahead of T20 World Cup
क्रिकेट

भाई अब जल्दी शादी कर ले… संजू सैमसन ने सुनाया अभिषेक शर्मा का ड्रेसिंग रूम का एक मजेदार किस्सा

Sanju Samson on Abhishek Sharma
क्रिकेट

फाइनल मुकाबले में मौसम बिगाड़ सकता है खेल! बांग्लादेश-पाकिस्तान में कौन मरेगा बाजी?

BAN vs PAK Pitch Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.