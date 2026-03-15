यह बस शुरुआत है… भारत के बैक-टू-बैक 5 आईसीसी खिताब जीतने पर Rohit Sharma का बड़ा बयान

Rohit Sharma: भारत ने बैक-टू-बैक पांच आईसीसी खिताब जीते हैं, जिसमें महिला विश्व कप, पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी, पुरुष टी20 विश्व कप, पुरुष अंडर-19 विश्व कप और महिला अंडर-19 विश्व कप शामिल हैं। पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा को उम्मीद है कि यह भारतीय टीमों के वैश्विक दबदबे के एक दौर की शुरुआत है। उन्‍होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम जो देख रहे हैं, उसे देखकर मैं बहुत खुश और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। शानदार प्रदर्शन करना और जो हमने हासिल किया है, उसे पाना न सिर्फ पुरुष टीम, बल्कि महिला टीम की भी मुंबई में विश्व कप जीत देखना बहुत शानदार रहा।