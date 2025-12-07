क्या आपका फोन भी हैकर के निशाने पर है? Apple और Google ने 150 देशों में बजाई खतरे की घंटी, तुरंत करें ये काम

Phone Hacking Alert: आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, क्या वो सिर्फ आपका है? या फिर कोई हजारों मील दूर बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा है? यह सवाल सुनने में डरावना जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों ऐपल (Apple) और गूगल (Google) ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। मामला 150 देशों से जुड़ा है, जहां कुछ बेहद खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर लोगों के फोन में घुसपैठ करने की फिराक में हैं।