इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुए Realme, Redmi और Vivo के 3 नए स्मार्टफोन्स, जानें डिटेल

Top 3 Phones Launched This Week, Realme P4x 5G: दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में काफी हलचल रही है। इस सप्ताह चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों Redmi, Realme और Vivo ने अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में अपने नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। ये फोन्स एंट्री-लेवल, मिड-रेंज और प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी में उतारे गए हैं। चलिए जानते हैं इन स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल के बारे में।