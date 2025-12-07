इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुए Realme, Redmi और Vivo के 3 नए स्मार्टफोन्स, जानें डिटेल

Top 3 Phones Launched This Week Realme P4x 5G, Redmi 15C 5G and Vivo X300 Series (Image: Redmi)
Top 3 Phones Launched This Week, Realme P4x 5G: दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में काफी हलचल रही है। इस सप्ताह चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों Redmi, Realme और Vivo ने अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में अपने नए डिवाइस लॉन्च किए हैं। ये फोन्स एंट्री-लेवल, मिड-रेंज और प्रीमियम फ्लैगशिप कैटेगरी में उतारे गए हैं। चलिए जानते हैं इन स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल के बारे में।
Realme ने अपनी P-सीरीज का विस्तार करते हुए Realme P4x 5G पेश किया है। इस फोन की यूएसपी (USP) इसकी 7,000mAh की बड़ी बैटरी है, जो लंबे बैकअप का दावा करती है।
प्रोसेसर: इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया है।
डिस्प्ले: फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है, जो गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन की गई है।
टारगेट ऑडियंस: 15,000 रुपये की रेंज वाला यह फोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया गया है जिन्हें परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए।
शाओमी ने बजट सेगमेंट में Redmi 15C 5G को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बार एंट्री-लेवल फोन में भी 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले दी है जो आमतौर पर इस कीमत में कम देखने को मिलती है।
स्पेसिफिकेशन्स: इसमें 6,000mAh की बैटरी और 50MP का डुअल कैमरा सेटअप है।
कीमत: 12,000 रुपये के आसपास की कीमत के साथ, यह फोन 5G कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट (वीडियो व्यूइंग) पर फोकस करता है।
प्रीमियम सेगमेंट में वीवो ने अपनी X300 सीरीज भारत में उतारी है। कंपनी ने इस सीरीज में कैमरे पर विशेष फोकस किया है।
कैमरा: इसमें Zeiss ब्रांडिंग के साथ 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो लो-लाइट और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए एडवांस फीचर्स से लैस है।
परफॉर्मेंस: फोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर है।
कीमत: 75,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह फोन मार्केट में मौजूद अन्य फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देगा।
आसान भाषा में समझें तो, तीनों कंपनियों ने अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से फोन पेश किए हैं। अगर आपको सस्ता और बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, तो Redmi 15C सही है। अगर आप गेमिंग और लंबी बैटरी वाला फोन चाहते हैं, तो Realme P4x बेहतर है। वहीं, अगर आपको शानदार कैमरे वाला महंगा फोन चाहिए, तो Vivo X300 आपके लिए बना है।
