क्रिकेट

रोहित शर्मा की चुप्पी से डरते हैं यशस्वी जायसवाल, कहा – भैया जब भी हमें डांटते हैं…

यशस्वी जायसवाल ने कहा, "रोहित भैया जब भी हमें डांटते हैं, उसमें बहुत सारा लाड़ और प्यार छुपा होता है। सच कहूं तो अगर रोहित भैया डांट नहीं रहे हों तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, डांट क्यों नहीं रहे? कहीं उन्हें मेरी किसी बात से बुरा तो नहीं लगा?"

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 11, 2025

टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल(Photo - ANI)

Yashasvi Jaiswal on Rohit sharma: टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बुधवार को कहा कि रोहित शर्मा की डांट में हमेशा प्यार और लाड़ छिपा होता है और जब यह डांट नहीं मिलती, तब उल्टा बेचैनी शुरू हो जाती है। 'एजेंडा आज तक' कॉन्क्लेव में यशस्वी ने बताया कि रोहित की फील्डिंग के दौरान की मज़ेदार डांटें और तंज आज भी पूरी टीम को हंसाते हैं और सोशल मीडिया पर मीम बन जाते हैं।

रोहित के गुस्सा करने पर जायसवाल ने दिया ये बयान

यशस्वी जायसवाल ने कहा, "रोहित भैया जब भी हमें डांटते हैं, उसमें बहुत सारा लाड़ और प्यार छुपा होता है। सच कहूं तो अगर रोहित भैया डांट नहीं रहे हों तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ, डांट क्यों नहीं रहे? कहीं उन्हें मेरी किसी बात से बुरा तो नहीं लगा?" जायसवाल ने अपने पहले वनडे शतक की याद ताज़ा करते हुए बताया कि कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ बैटिंग करना युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा से भरा अनुभव होता है।

विशाखापट्टनम में ऐसे बनाया पहला वनडे शतक

उन्होंने कहा, "जब रोहित-विराट ड्रेसिंग रूम में होते हैं, माहौल अलग ही होता है। वो गेम पर बातें करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। उन्होंने भारत के लिए जो तीव्रता और जुनून दिखाया है, वह हमारे लिए प्रेरणा है।" यशस्वी ने खुलासा किया कि विशाखापट्टनम वनडे में रोहित ने उनसे कहा था कि वो शांत रहें, समय लें "रिस्क मैं लूंगा।" वहीं विराट कोहली ने उन्हें छोटे-छोटे लक्ष्य दिए और कहा, "हमें यह मैच खुद ही खत्म करना होगा।"

कप्तान बनाना चाहते हैं जायसवाल

अपने टी20 वर्ल्ड कप चयन के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा, "मेरा सपना है कि मैं टी20 वर्ल्ड कप खेलूं, लेकिन फिलहाल मैं अपने खेल पर फोकस कर रहा हूं। समय आने पर मौका ज़रूर मिलेगा।" जब पूछा गया कि क्या वह भविष्य में भारत की कप्तानी कर सकते हैं तो इस पर जायसवाल बोले, "अगर मौका मिला तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा।" यशस्वी का कहना है कि उनका सपना था कि वो वनडे में शतक जड़ें। जायसवाल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले भारत के छठे खिलाड़ी हैं.

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा की चुप्पी से डरते हैं यशस्वी जायसवाल, कहा – भैया जब भी हमें डांटते हैं…

