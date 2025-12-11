रोहित शर्मा की चुप्पी से डरते हैं यशस्वी जायसवाल, कहा – भैया जब भी हमें डांटते हैं…

अपने टी20 वर्ल्ड कप चयन के बारे में पूछे जाने पर जायसवाल ने कहा, "मेरा सपना है कि मैं टी20 वर्ल्ड कप खेलूं, लेकिन फिलहाल मैं अपने खेल पर फोकस कर रहा हूं। समय आने पर मौका ज़रूर मिलेगा।" जब पूछा गया कि क्या वह भविष्य में भारत की कप्तानी कर सकते हैं तो इस पर जायसवाल बोले, "अगर मौका मिला तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा।" यशस्वी का कहना है कि उनका सपना था कि वो वनडे में शतक जड़ें। जायसवाल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले भारत के छठे खिलाड़ी हैं.