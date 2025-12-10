IND vs SA: मुल्लांपुर में कल खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला, होश उड़ा देंगे इस मैदान के आंकड़े

India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल मुल्लांपुर में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह पहली बार है जब कोई अंतरराष्ट्रीय टी20 मुक़ाबला खेला जाएगा। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में यह मैदान पंजाब किंग्स (PBKS) का होम ग्राउंड है।
मुल्लांपुर में आईपीएल के अबतक 11 मुक़ाबले खेले गए हैं। इसमें से छह मुक़ाबले पह बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं पांच मुक़ाबले दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम है। सात बार टॉस जीतने वाली टीम ने मैच जीता है। वहीं चार बार टॉस हारने वाली टीम ने मैच अपने नाम किया है। इस मैदान का सबसे बड़ा टीम टोटल जम्मू कश्मीर (238/2) के नाम है। यह उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था। वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) ने 228 रन गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ ठोके थे।
इस मैदान पर सबसे छोटा टोटल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पिछले सीजन में बनाया था। जब पंजाब किंग्स के 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 95 पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में मेघालय की टीम हरियाणा के खिलाफ मात्र 53 रन पर ढेर हो चुकी है। इस मैदान पर 8.80 के रनरेट से रन बनाते हैं। वहीं पहली पारी का औसत स्कोर 169 रन है। मुल्लांपुर में आईपीएल के अलावा महिला क्रिकेट टीम ने दो वनडे मुक़ाबले खेले हैं। ये दोनों मुक़ाबले हाई स्कोरिंग नहीं थे।
|आंकड़े
|विवरण
|खेले गए कुल मैच
|11
|पहले बल्लेबाज़ी करते हुए जीते मैच
|6 (54.55%)
|लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते मैच
|5 (45.45%)
|टॉस जीतकर जीते मैच
|7 (63.64%)
|टॉस हारकर जीते मैच
|4 (36.36%)
|बिना परिणाम वाले मैच
|0 (0.00%)
|सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी
|103 – प्रियंश आर्य(पंजाब किंग्स) (08/04/2025, vs CSK)
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े
|4/28 – युजवेंद्र चहल(पंजाब किंग्स) (15/04/2025, vs KKR)
|सर्वोच्च टीम स्कोर
|228/5 – मुंबई इंडियंस (30/05/2025, vs GT)
|न्यूनतम टीम स्कोर
|95 – कोलकाता नाइट राइडर्स (15/04/2025, vs पंजाब किंग्स)
|प्रति विकेट औसत रन
|23.35
|प्रति ओवर औसत रन
|8.80
|पहले बल्लेबाज़ी का औसत स्कोर
|169
भारत ने कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में 101 रन से रिकॉर्ड जीत दर्ज़ कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 74 रन पर सिमट गई। यह दक्षिण अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर रहा। अफ्रीकी टीम मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में महज 12.3 ओवरों का ही सामना कर सकी। टी20 इतिहास में ऐसा छठी बार था, जब यह टीम 100 के आंकड़े को नहीं छू सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ 17 जून 2022 को राजकोट में खेले गए टी20 मुकाबले में 16.5 ओवरों में 87 रन पर सिमट गई थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग