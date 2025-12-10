10 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

IND vs SA: मुल्लांपुर में कल खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला, होश उड़ा देंगे इस मैदान के आंकड़े

मुल्लांपुर में आईपीएल के अबतक 11 मुक़ाबले खेले गए हैं। इसमें से छह मुक़ाबले पह बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं पांच मुक़ाबले दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम है। इस मैदान का सबसे बड़ा टीम टोटल जम्मू कश्मीर (238/2) के नाम है। यह उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था। वहीं आईपीएल में मुंबई ने 228 रन गुजरात के खिलाफ ठोके थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 10, 2025

India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कल मुल्लांपुर में खेला जाएगा। न्यू चंडीगढ़ में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यह पहली बार है जब कोई अंतरराष्ट्रीय टी20 मुक़ाबला खेला जाएगा। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में यह मैदान पंजाब किंग्स (PBKS) का होम ग्राउंड है।

मुल्लांपुर स्टेडियम का रिकॉर्ड

मुल्लांपुर में आईपीएल के अबतक 11 मुक़ाबले खेले गए हैं। इसमें से छह मुक़ाबले पह बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। वहीं पांच मुक़ाबले दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के नाम है। सात बार टॉस जीतने वाली टीम ने मैच जीता है। वहीं चार बार टॉस हारने वाली टीम ने मैच अपने नाम किया है। इस मैदान का सबसे बड़ा टीम टोटल जम्मू कश्मीर (238/2) के नाम है। यह उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था। वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) ने 228 रन गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ ठोके थे।

महिला टीम ने खेले हैं दो अंतरराष्ट्रीय मैच

इस मैदान पर सबसे छोटा टोटल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पिछले सीजन में बनाया था। जब पंजाब किंग्स के 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 95 पर ऑलआउट हो गई थी। वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में मेघालय की टीम हरियाणा के खिलाफ मात्र 53 रन पर ढेर हो चुकी है। इस मैदान पर 8.80 के रनरेट से रन बनाते हैं। वहीं पहली पारी का औसत स्कोर 169 रन है। मुल्लांपुर में आईपीएल के अलावा महिला क्रिकेट टीम ने दो वनडे मुक़ाबले खेले हैं। ये दोनों मुक़ाबले हाई स्कोरिंग नहीं थे।

महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड

आंकड़े विवरण
खेले गए कुल मैच11
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए जीते मैच6 (54.55%)
लक्ष्य का पीछा करते हुए जीते मैच5 (45.45%)
टॉस जीतकर जीते मैच7 (63.64%)
टॉस हारकर जीते मैच4 (36.36%)
बिना परिणाम वाले मैच0 (0.00%)
सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी103 – प्रियंश आर्य(पंजाब किंग्स) (08/04/2025, vs CSK)
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े4/28 – युजवेंद्र चहल(पंजाब किंग्स) (15/04/2025, vs KKR)
सर्वोच्च टीम स्कोर228/5 – मुंबई इंडियंस (30/05/2025, vs GT)
न्यूनतम टीम स्कोर95 – कोलकाता नाइट राइडर्स (15/04/2025, vs पंजाब किंग्स)
प्रति विकेट औसत रन23.35
प्रति ओवर औसत रन8.80
पहले बल्लेबाज़ी का औसत स्कोर169

सीरीज में 1-0 से आगे भारत

भारत ने कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में 101 रन से रिकॉर्ड जीत दर्ज़ कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 74 रन पर सिमट गई। यह दक्षिण अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर रहा। अफ्रीकी टीम मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में महज 12.3 ओवरों का ही सामना कर सकी। टी20 इतिहास में ऐसा छठी बार था, जब यह टीम 100 के आंकड़े को नहीं छू सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ 17 जून 2022 को राजकोट में खेले गए टी20 मुकाबले में 16.5 ओवरों में 87 रन पर सिमट गई थी।

AUS vs ENG: इंग्लैंड की मुसीबतें और बढ़ीं, एडिलेड टेस्ट के लिए फिट हुआ ऑस्ट्रेलिया का ये खतरनाक गेंदबाज
क्रिकेट
Steve Smith Return

