IND vs SA: मुल्लांपुर में कल खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला, होश उड़ा देंगे इस मैदान के आंकड़े

भारत ने कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में 101 रन से रिकॉर्ड जीत दर्ज़ कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। 176 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 74 रन पर सिमट गई। यह दक्षिण अफ्रीका का किसी भी टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में न्यूनतम स्कोर रहा। अफ्रीकी टीम मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में महज 12.3 ओवरों का ही सामना कर सकी। टी20 इतिहास में ऐसा छठी बार था, जब यह टीम 100 के आंकड़े को नहीं छू सकी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ 17 जून 2022 को राजकोट में खेले गए टी20 मुकाबले में 16.5 ओवरों में 87 रन पर सिमट गई थी।