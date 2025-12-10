AUS vs ENG: इंग्लैंड की मुसीबतें और बढ़ीं, एडिलेड टेस्ट के लिए फिट हुआ ऑस्ट्रेलिया का ये खतरनाक गेंदबाज

कमिंस जुलाई से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे। वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई थी, जिसके चलते वे पहले दो टेस्ट पर्थ और ब्रिसबेन मिस कर चुके थे। ब्रिसबेन टेस्ट में उनकी वापसी की पूरी संभावना थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने किसी भी जोखिम से बचने के लिए उन्हें आराम दिया। अब एडिलेड में वे न सिर्फ कप्तानी संभालेंगे, बल्कि अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड को परेशान भी करेंगे। हेड कोच एंड्र्यू मैकडॉनल्ड ने कहा कि कमिंस की रिकवरी से टीम का गेंदबाजी संतुलन बेहतर हो जाएगा, खासकर डे-नाइट मैच में। 32 वर्षीय कमिंस ने अब तक 19 एशेज टेस्टों में 91 विकेट लिए हैं, औसत 24.10 के साथ।