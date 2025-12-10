AUS vs ENG: इंग्लैंड की मुसीबतें और बढ़ीं, एडिलेड टेस्ट के लिए फिट हुआ ऑस्ट्रेलिया का ये खतरनाक गेंदबाज

एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हुआ (फोटो सोर्स: IANS)
Australia vs England Adelaide Test: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। इस स्क्वॉड में कप्तान पैट कमिंस की लंबे इंतजार के बाद वापसी हो गई है, जो इंग्लू-निचले क्रम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी हमले को मजबूत बनाएंगे। कमिंस ही एकमात्र नया चेहरा हैं, जबकि बाकी सदस्य ब्रिसबेन टेस्ट वाली टीम के ही हैं।
कमिंस जुलाई से चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे। वेस्टइंडीज दौरे के दौरान उनकी पीठ के निचले हिस्से में चोट लग गई थी, जिसके चलते वे पहले दो टेस्ट पर्थ और ब्रिसबेन मिस कर चुके थे। ब्रिसबेन टेस्ट में उनकी वापसी की पूरी संभावना थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने किसी भी जोखिम से बचने के लिए उन्हें आराम दिया। अब एडिलेड में वे न सिर्फ कप्तानी संभालेंगे, बल्कि अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड को परेशान भी करेंगे। हेड कोच एंड्र्यू मैकडॉनल्ड ने कहा कि कमिंस की रिकवरी से टीम का गेंदबाजी संतुलन बेहतर हो जाएगा, खासकर डे-नाइट मैच में। 32 वर्षीय कमिंस ने अब तक 19 एशेज टेस्टों में 91 विकेट लिए हैं, औसत 24.10 के साथ।
टीम में एक और सकारात्मक खबर है उस्मान ख्वाजा की। पीठ की परेशानी के कारण गाबा टेस्ट (दूसरा टेस्ट) से बाहर रहने वाले ख्वाजा को 15 सदस्यीय स्क्वॉड में जगह मिल गई है। हालांकि, प्लेइंग इलेवन में उनकी स्पॉट अनिश्चित है। पर्थ और ब्रिसबेन में ट्रेविस हेड ने जेक वेदराल्ड के साथ ओपनिंग की और शानदार प्रदर्शन किया, जिससे ख्वाजा को नंबर-3 या मध्यक्रम में फिट करना पड़ सकता है। 38 वर्षीय ख्वाजा की वर्सटाइलिटी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास करना उनकी पहली चुनौती होगी।
यह घोषणा तब हुई है जब ऑस्ट्रेलिया पहले ही दो टेस्ट जीतकर 2-0 से सीरीज में आगे चल रही है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से आसानी से जीता, जबकि ब्रिसबेन के गाबा में भी इंग्लैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड की 'बाजबॉल' रणनीति फेल साबित हो रही है, और कमिंस की वापसी से ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में ही सीरीज पर कब्जा जमा सकती है।
पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड, बो वेबस्टर।
