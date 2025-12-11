11 दिसंबर 2025,

बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद BCCI घटाने जा रहा विराट कोहली-रोहित शर्मा की सैलरी, इस वजह से होगी 2 करोड़ की कटौती

रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन किया जाता है और उन्हें ए कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो दोनों की सालाना सैलरी से दो करोड़ की कटौती होगी।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 11, 2025

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli- Rohit Sharma BCCI Central Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की शीर्ष परिषद की 31वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तुरंत बाद आयोजित होगी। यह बैठक 22 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे ऑनलाइन मोड में होगी, जहां पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के सेंट्रल अनुबंध पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।

रोहित और कोहली का होगा डिमोशन

ऐसा माना जा रहा है की शानदार प्रदर्शन के बावजूद दोनों दिग्गजों का डिमोशन किया जाएगा। रोहित और कोहली ने टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और अब वे केवल वनडे प्रारूप में खेल रहे हैं। ऐसे में, उनके प्रदर्शन और फॉर्मेट सीमित होने के कारण उन्हें ए प्लस में बरकरार नहीं रखा जाएगा।

शुभमन गिल का प्रमोशन लगभग तय

भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का प्रमोशन एक बड़ा हाइलाइट होगा। वर्तमान में ए श्रेणी में शामिल गिल को ए प्लस श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां वे सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ होंगे। गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए, एशिया कप जीता, और कप्तानी में सफलता हासिल की है।

भारतीय खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी और फीस

कैटेगरीखिलाड़ीफीस
A+ ग्रेडरोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा7 करोड़
A ग्रेडमोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत5 करोड़
B ग्रेडसूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर3 करोड़
C ग्रेडरिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश कुमार रेड्डी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा1 करोड़

रोहित - कोहली को होगा दो करोड़ का नुकसान

अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिमोशन किया जाता है और उन्हें ए कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो दोनों की सालाना सैलरी से दो करोड़ की कटौती होगी। वर्तमान में सेंट्रल सैलरी 7 करोड़ रुपये (A+), 5 करोड़ रुपये (A), 3 करोड़ रुपये (B) और 1 करोड़ रुपये (C) है।

Hindi News / Sports / Cricket News / बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद BCCI घटाने जा रहा विराट कोहली-रोहित शर्मा की सैलरी, इस वजह से होगी 2 करोड़ की कटौती

