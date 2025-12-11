बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद BCCI घटाने जा रहा विराट कोहली-रोहित शर्मा की सैलरी, इस वजह से होगी 2 करोड़ की कटौती

Virat Kohli- Rohit Sharma BCCI Central Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की शीर्ष परिषद की 31वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के तुरंत बाद आयोजित होगी। यह बैठक 22 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे ऑनलाइन मोड में होगी, जहां पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के सेंट्रल अनुबंध पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।