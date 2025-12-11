11 दिसंबर 2025,

गंभीर के बैटिंग ऑर्डर को ओवररेटेड बताने वाले बयान पर डिविलियर्स का तंज़, कहा – बहुत ज्यादा छेड़छाड़…

IND vs SA: एबी डी विलियर्स ने गौतम गंभीर के बैटिंग ऑर्डर को ओवररेटेड बताने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप खिलाड़ियों की भूमिकाओं के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 11, 2025

Sourav Ganguly advised Gautam Gambhir

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: ANI)

Ab de Villiers reacts to Gautam Gambhir comments: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद, भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बैटिंग ऑर्डर को ओवररेटेड बताते हुए एक बड़ा बयान दिया था। गंभीर ने कहा कि वनडे फॉर्मेट में बैटिंग ऑर्डर को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गंभीर ने कहा, "मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट में सिर्फ आपकी खेल शैली स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने हमेशा माना है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़कर, व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर को काफी ज़्यादा तूल दिया जाता है।"

एबी डिविलियर्स ने दिया ये बयान

गंभीर की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी स्टार एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं एक हद तक उनसे सहमत हूं। मैंने हमेशा वनडे क्रिकेट में फ्लोटिंग बैटिंग लाइन-अप का आनंद लिया है। लेकिन इसमें एक महीन रेखा है, क्योंकि आप खिलाड़ियों की भूमिकाओं के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आमतौर पर, बैटिंग ऑर्डर के तीन हिस्से होते हैं। पहला टॉप ऑर्डर जिसमें शीर्ष तीन बल्लेबाज़ होते हैं, मिडिल ऑर्डर फिर चार से छह के स्लॉट, और उसके बाद लोअर ऑर्डर जहां गेंदबाज बल्लेबाजी करते हैं। अप इन तीन ऑर्डर में हल्का फुल्का बदलाव कर सकते हो जैसे राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन या मैच की स्थिति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।"

भारतीय टी20 टीम की एबी डिविलियर्स ने की तारीफ

डिविलियर्स ने भारतीय टीम की गहराई की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, "भारत ने पिछले 31 मैचों में से 27 जीते हैं, जो अविश्वसनीय है, खासकर टी20 फॉर्मेट में, जो सबसे अप्रत्याशित फॉर्मेट माना जाता है। इस तरह का लगातार प्रदर्शन बताता है कि भारतीय क्रिकेट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका बड़ा कारण टीम की गहराई है।”

शानदार प्रदर्शन के बावजूद सैमसन टीम से बाहर

2024 टी20 विश्व कप के बाद सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए बेहद खतरनाक ओपनिंग जोड़ी बनाई थी। लेकिन शुभमन गिल की वापसी के बाद सैमसन को ओपनिंग स्लॉट से हटना पड़ा और अब उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया कि सैमसन ने ओपनर के रूप में बेहद अच्छा किया, लेकिन गिल पहली पसंद थे।

हर बल्लेबाज़ को कहीं भी खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए

सूर्यकुमार ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 से पहले कहा, "जहां तक सैमसन की बात है, जब वह टीम में आए, तो वह ऊपर के क्रम में बल्लेबाज़ी कर रहे थे। लेकिन मेरी नज़र में ओपनर्स के अलावा बाकी सभी बल्लेबाज़ों को बेहद लचीला होना पड़ेगा।" उन्होंने आगे वही बात दोहराई, जिस पर कोच गौतम गंभीर कई बार ज़ोर दे चुके हैं कि ओपनर्स को छोड़कर हर बल्लेबाज़ को कहीं भी खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सूर्यकुमार ने कहा, सैमसन ने जब ओपनिंग की तो अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन श्रीलंका सीरीज में शुभमन ने उनसे पहले खेला था, इसलिए उस जगह के असली हकदार वही थे। हमने सैमसन को मौके दिए और वह 3 से 6 तक किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार थे। यह बात मैंने सभी बल्लेबाज़ों से कही है, ओपनर्स को छोड़कर सभी को बहुत लचीला होना पड़ेगा।"

