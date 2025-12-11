गंभीर के बैटिंग ऑर्डर को ओवररेटेड बताने वाले बयान पर डिविलियर्स का तंज़, कहा – बहुत ज्यादा छेड़छाड़…

गंभीर की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी स्टार एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं एक हद तक उनसे सहमत हूं। मैंने हमेशा वनडे क्रिकेट में फ्लोटिंग बैटिंग लाइन-अप का आनंद लिया है। लेकिन इसमें एक महीन रेखा है, क्योंकि आप खिलाड़ियों की भूमिकाओं के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आमतौर पर, बैटिंग ऑर्डर के तीन हिस्से होते हैं। पहला टॉप ऑर्डर जिसमें शीर्ष तीन बल्लेबाज़ होते हैं, मिडिल ऑर्डर फिर चार से छह के स्लॉट, और उसके बाद लोअर ऑर्डर जहां गेंदबाज बल्लेबाजी करते हैं। अप इन तीन ऑर्डर में हल्का फुल्का बदलाव कर सकते हो जैसे राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन या मैच की स्थिति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।"