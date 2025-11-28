गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए डिविलियर्स, कहा – उनके जैसा कोच टीम के लिए सही नहीं और…

Ab de Villiers on Gautam Gambhir, India vs South Africa Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर लगातार पूर्व क्रिकेटरों और फैंस के निशाने पर हैं। पिछले 12 महीनों में यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम घर पर क्लीनस्वीप हुई है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था। कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने गंभीर के तौर-तरीकों पर आलोचना की है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी अपनी राय रखी है।