Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए डिविलियर्स, कहा – उनके जैसा कोच टीम के लिए सही नहीं और…

डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को लेकर कहा, "मैं नहीं जानता कि नेतृत्व के मामले में गंभीर कैसे हैं। बतौर खिलाड़ी मैंने उन्हें काफी भावुक देखा है। अगर चेंज रूम में भी यही स्थिति है, तो आमतौर पर भावुक कोच होना टीम के लिए अच्छा नहीं माना जाता।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 28, 2025

ab de villiers

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स (photo - IANS)

Ab de Villiers on Gautam Gambhir, India vs South Africa Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर लगातार पूर्व क्रिकेटरों और फैंस के निशाने पर हैं। पिछले 12 महीनों में यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम घर पर क्लीनस्वीप हुई है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था। कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने गंभीर के तौर-तरीकों पर आलोचना की है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी अपनी राय रखी है।

भावुक कोच होना टीम के लिए अच्छा नहीं

पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर डिविलियर्स ने कहा, "भारतीय टीम की तरफ से बोलना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि नेतृत्व के मामले में गौतम गंभीर कैसे हैं। बतौर खिलाड़ी मैंने उन्हें काफी भावुक देखा है। अगर चेंज रूम में भी यही स्थिति है, तो आमतौर पर भावुक कोच होना टीम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि वह कोचिंग में भी ऐसे ही हों। हर खिलाड़ी की पसंद अलग होती है, कुछ को पूर्व खिलाड़ी कोच के रूप में पसंद आते हैं, तो कुछ ऐसे कोच को पसंद करते हैं, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन वर्षों का अनुभव है।"

हर खिलाड़ी की जरूरत और पसंद अलग होती है

उन्होंने आगे कहा, "यह सवाल मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी शुक्री के अंडर नहीं खेला और न ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर, मॉर्ने मोर्कल और रयान टेन डेस्काटे के साथ रहा हूं। कागज़ पर यह सेट-अप शानदार दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे डाइनामिक्स कैसे हैं, यह कहना मुश्किल है। हर खिलाड़ी की जरूरत और पसंद अलग होती है।"

गैरी कर्स्टन की डिविलियर्स ने की तारीफ

डिविलियर्स ने पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन का उदाहरण देते हुए कहा, "मुझे गैरी कर्स्टन के अंडर खेलना बेहद पसंद था। वह भी पूर्व खिलाड़ी थे, बिल्कुल गंभीर की तरह। कुछ खिलाड़ी ऐसे कोच के साथ ज्यादा आत्मविश्वास और सहज महसूस करते हैं, जिन्हें वे खेल के महान खिलाड़ियों में गिनते हैं। ऐसे में खिलाड़ी कुछ अतिरिक्त प्रेरणा पाकर टीम और कोच के लिए कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाता है।"

ये भी पढ़ें

ड्राइव पर निकले धोनी – कोहली, वायरल हुआ Video, कैप्टन कूल के फार्महाउस में सजी महफिल, होस्ट किया डिनर
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

28 Nov 2025 01:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए डिविलियर्स, कहा – उनके जैसा कोच टीम के लिए सही नहीं और…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर के बयान से BCCI नाराज़, टी20 वर्ल्ड कप हारे तो हेड कोच के पद से हो जाएगी छुट्टी

Gautam Gambhir
क्रिकेट

पलाश की मां ने बताया अब कब होगी स्मृति की शादी, दोनों की हालत को लेकर कही ये बात

Smriti Mandhana and Palash Muchhal
क्रिकेट

सालों टीम से बाहर रहने के बाद खतरनाक फॉर्म में लौटा यह स्टार बल्लेबाज, लगाया रनों का अंबार, IPL ऑक्शन में बरसेगा पैसा

Prithvi Shaw Great Comeback
क्रिकेट

संजू सैमसन के जाते ही बिकने वाली है राजस्थान रॉयल्स? इस उद्योगपति ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Rajasthan Royals
क्रिकेट

Hotstar और Jio के विलय से ICC के रेवेन्यू में आई गिरावट, भारत समेत इन क्रिकेट बोर्डों को दी फंड कटने की चेतावनी

Match Fixing
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.