गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए डिविलियर्स, कहा – उनके जैसा कोच टीम के लिए सही नहीं और…

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स (photo - IANS)
Ab de Villiers on Gautam Gambhir, India vs South Africa Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। टीम के हेड कोच गौतम गंभीर लगातार पूर्व क्रिकेटरों और फैंस के निशाने पर हैं। पिछले 12 महीनों में यह दूसरी बार है जब भारतीय टीम घर पर क्लीनस्वीप हुई है। इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज में भारत को 3-0 से रौंदा था। कई पूर्व खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने गंभीर के तौर-तरीकों पर आलोचना की है। इसी कड़ी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने भी अपनी राय रखी है।
पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर डिविलियर्स ने कहा, "भारतीय टीम की तरफ से बोलना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि नेतृत्व के मामले में गौतम गंभीर कैसे हैं। बतौर खिलाड़ी मैंने उन्हें काफी भावुक देखा है। अगर चेंज रूम में भी यही स्थिति है, तो आमतौर पर भावुक कोच होना टीम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि वह कोचिंग में भी ऐसे ही हों। हर खिलाड़ी की पसंद अलग होती है, कुछ को पूर्व खिलाड़ी कोच के रूप में पसंद आते हैं, तो कुछ ऐसे कोच को पसंद करते हैं, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन वर्षों का अनुभव है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह सवाल मुश्किल है क्योंकि मैंने कभी शुक्री के अंडर नहीं खेला और न ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर, मॉर्ने मोर्कल और रयान टेन डेस्काटे के साथ रहा हूं। कागज़ पर यह सेट-अप शानदार दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे डाइनामिक्स कैसे हैं, यह कहना मुश्किल है। हर खिलाड़ी की जरूरत और पसंद अलग होती है।"
डिविलियर्स ने पूर्व भारतीय कोच गैरी कर्स्टन का उदाहरण देते हुए कहा, "मुझे गैरी कर्स्टन के अंडर खेलना बेहद पसंद था। वह भी पूर्व खिलाड़ी थे, बिल्कुल गंभीर की तरह। कुछ खिलाड़ी ऐसे कोच के साथ ज्यादा आत्मविश्वास और सहज महसूस करते हैं, जिन्हें वे खेल के महान खिलाड़ियों में गिनते हैं। ऐसे में खिलाड़ी कुछ अतिरिक्त प्रेरणा पाकर टीम और कोच के लिए कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाता है।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग