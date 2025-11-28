ड्राइव पर निकले धोनी – कोहली, वायरल हुआ Video, कैप्टन कूल के फार्महाउस में सजी महफिल, होस्ट किया डिनर

बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम अबतक कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। उन्हें श्रीलंका ने 2-0 और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से हराया है। ऐसे में टीम इस सीरीज को जीतकर रिकॉर्ड अच्छा करना चाहेगी। इसके अलावा टेस्ट टीम में घर पर 2-0 से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी। इस सीरीज में कोहली, पंत और गायकवाड़ के अलावा, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देंगे। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे।