Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ड्राइव पर निकले धोनी – कोहली, वायरल हुआ Video, कैप्टन कूल के फार्महाउस में सजी महफिल, होस्ट किया डिनर

रांची में जब भी कोई मैच होता है, तो धोनी टीम डिनर होस्ट करते हैं। डिनर के बाद धोनी और कोहली ड्राइव पर निकले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 28, 2025

कोहली के अलावा ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे (Photo - Indtagram/Ctrlmemes_)

MS Dhoni host dinner for team India: टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म हाउस पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए डिनर होस्ट किया है। इस दौरान दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और धोनी कार में घूमते हुए नज़र आए।

पंत और गायकवाड़ भी आए नज़र

रांची में जब भी कोई मैच होता है, तो धोनी टीम डिनर होस्ट करते हैं। डिनर के बाद धोनी और कोहली ड्राइव पर निकले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी अपनी कर में कोहली को होटल तक छोड़ने गए थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोहली के अलावा ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी भी धोनी से मिलने उनके घर पर गए थे। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर दिखाई नहीं दिये।

धोनी - कोहली ड्राइव पर गए

विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच गहरी दोस्ती है। कोहली को महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में एंट्री करते हुए स्पॉट किया गया था, उसके बाद वे बाहर धोनी की कार में आए, जिसे खुद कैप्टन कूल चला रहे थे। ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ड्राइव पर निकले हैं।

केएल राहुल करेंगे वनडे टीम की कप्तानी

बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम अबतक कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। उन्हें श्रीलंका ने 2-0 और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से हराया है। ऐसे में टीम इस सीरीज को जीतकर रिकॉर्ड अच्छा करना चाहेगी। इसके अलावा टेस्ट टीम में घर पर 2-0 से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी। इस सीरीज में कोहली, पंत और गायकवाड़ के अलावा, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देंगे। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

28 Nov 2025 08:21 am

Published on:

28 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ड्राइव पर निकले धोनी – कोहली, वायरल हुआ Video, कैप्टन कूल के फार्महाउस में सजी महफिल, होस्ट किया डिनर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत को वर्ल्ड कप में फ़ाइनल तक पहुंचाने वाली इस धाकड़ बल्लेबाज पर किसी ने नहीं लगाई बोली, अंत में यूपी ने बेस प्राइज़ पर लिया

Pratika Rawal
क्रिकेट

मैरी डी’कोस्टा को मिली रेप की धमकी, स्क्रीनशॉट शेयर कर सोशल मीडिया पर फिर मचाई सनसनी

Palash Muchhal and Smriti Mandhana marriage controversy
राष्ट्रीय

WPL 2026 ऑक्शन 67 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत, जानें किस टीम के लिए खेलेंगी स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा

WPL 2026
क्रिकेट

ऋषभ पंत ने क्यों मांगी सोशल मीडिया पर मांगी माफी? कहा- अरबों भारतीयों के चेहरे…

Rishabh Pant
क्रिकेट

WPL 2026: जनवरी में ही शुरू हो जाएगा WPL का चौथा संस्करण, इस दिन खेला जाएगा पहला मुकाबला

WPL 2026 Date
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.