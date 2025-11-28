ड्राइव पर निकले धोनी – कोहली, वायरल हुआ Video, कैप्टन कूल के फार्महाउस में सजी महफिल, होस्ट किया डिनर

कोहली के अलावा ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ धोनी से मिलने उनके घर पहुंचे (Photo - Indtagram/Ctrlmemes_)
MS Dhoni host dinner for team India: टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म हाउस पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए डिनर होस्ट किया है। इस दौरान दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और धोनी कार में घूमते हुए नज़र आए।
रांची में जब भी कोई मैच होता है, तो धोनी टीम डिनर होस्ट करते हैं। डिनर के बाद धोनी और कोहली ड्राइव पर निकले। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी अपनी कर में कोहली को होटल तक छोड़ने गए थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोहली के अलावा ऋषभ पंत और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी भी धोनी से मिलने उनके घर पर गए थे। हालांकि मुख्य कोच गौतम गंभीर दिखाई नहीं दिये।
विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के बीच गहरी दोस्ती है। कोहली को महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस में एंट्री करते हुए स्पॉट किया गया था, उसके बाद वे बाहर धोनी की कार में आए, जिसे खुद कैप्टन कूल चला रहे थे। ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ड्राइव पर निकले हैं।
बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम अबतक कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीत पाई है। उन्हें श्रीलंका ने 2-0 और ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से हराया है। ऐसे में टीम इस सीरीज को जीतकर रिकॉर्ड अच्छा करना चाहेगी। इसके अलावा टेस्ट टीम में घर पर 2-0 से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी। इस सीरीज में कोहली, पंत और गायकवाड़ के अलावा, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई देंगे। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे।
