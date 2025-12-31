T20 World Cup 2026 All Squads: भारत समेत इन देशों ने की टीमों की घोषणा, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

T20 World Cup 2026 All Squads: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पिछले महीने ही पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा की थी। इस मेगा इवेंट का आगाज होने में अभी 6 सप्ताह बाकी हैं। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्‍सा लेंगी, जिन्‍हें पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है। हमेशा की तरह भारत और पाकिस्‍तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, ताकि क्रिकेट फैंस को इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच देखने को मिल सकें। फिलहाल टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए भारत समेत कई टीमों ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर दिए हैं। आप यहां उनकी डिटेल्‍स पढ़ सकते हैं।