31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 All Squads: भारत समेत इन देशों ने की टीमों की घोषणा, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

T20 World Cup 2026 All Squad: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे टीमों ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अब तक भारत और इंग्‍लैंड समेत कुछ देश अपनी टीमों की घोषणा कर चुके हैं। यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड-

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 31, 2025

T20 World Cup 2026 All Squad

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)

T20 World Cup 2026 All Squads: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पिछले महीने ही पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा की थी। इस मेगा इवेंट का आगाज होने में अभी 6 सप्ताह बाकी हैं। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्‍सा लेंगी, जिन्‍हें पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है। हमेशा की तरह भारत और पाकिस्‍तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, ताकि क्रिकेट फैंस को इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच ज्‍यादा से ज्‍यादा मैच देखने को मिल सकें। फिलहाल टी20 वर्ल्‍ड कप के लिए भारत समेत कई टीमों ने अपने-अपने स्‍क्‍वॉड घोषित कर दिए हैं। आप यहां उनकी डिटेल्‍स पढ़ सकते हैं।

टी20 विश्व कप 2026 ग्रुप ए की टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह।

यूएसए: अभी घोषित नहीं

नामीबिया: अभी घोषित नहीं

नीदरलैंड: अभी घोषित नहीं

पाकिस्तान: अभी घोषित नहीं

टी20 विश्व कप 2026 ग्रुप बी की टीमें

ऑस्ट्रेलिया: अभी घोषित नहीं

श्रीलंका [प्रारंभिक टीम]: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश तीक्षणा, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत और ट्रैवीन मैथ्यू।

जिम्बाब्वे: अभी घोषित नहीं

आयरलैंड: अभी घोषित नहीं

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।

टी20 विश्व कप 2026 ग्रुप सी की टीमें

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।

वेस्ट इंडीज़: अभी घोषित नहीं

बांग्लादेश: अभी घोषित नहीं

इटली: अभी घोषित नहीं

नेपाल: अभी घोषित नहीं

टी20 विश्व कप 2026 ग्रुप डी की टीमें

दक्षिण अफ़्रीका: अभी घोषित नहीं

न्यूज़ीलैंड: अभी घोषित नहीं

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।

कनाडा: अभी घोषित नहीं

संयुक्त अरब अमीरात: अभी घोषित नहीं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

31 Dec 2025 03:56 pm

Published on:

31 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026 All Squads: भारत समेत इन देशों ने की टीमों की घोषणा, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारतीय ODI टीम की घोषणा से पहले ध्रुव जुरेल का बड़ा खुलासा

Dhruv Jurel opens on his preparations
क्रिकेट

वेस्टइंडीज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का ऐलान, इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह

क्रिकेट

सरफराज खान ने मार-मारकर बनाया गेंदबाजों का भर्ता, तोड़ डाला रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

Sarfaraz Khan breaks Rohit Sharma record
क्रिकेट

सरफराज खान ने छक्कों की बारिश कर ठोके 157 रन, मुंबई ने बनाया VHT के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर

Sarfaraz Khan smashed century
क्रिकेट

VHT 2025-26: मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल ने बनाई गेंदबाजों की रेल, बाउंड्री की झड़ी लगा ठोक डाले शतक

Karnataka vs Puducherry in VHT 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.