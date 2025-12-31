T20 World Cup 2026 All Squads: भारत समेत इन देशों ने की टीमों की घोषणा, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: IANS)
T20 World Cup 2026 All Squads: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पिछले महीने ही पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के शेड्यूल की घोषणा की थी। इस मेगा इवेंट का आगाज होने में अभी 6 सप्ताह बाकी हैं। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है। हमेशा की तरह भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, ताकि क्रिकेट फैंस को इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच ज्यादा से ज्यादा मैच देखने को मिल सकें। फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत समेत कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड घोषित कर दिए हैं। आप यहां उनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह।
यूएसए: अभी घोषित नहीं
नामीबिया: अभी घोषित नहीं
नीदरलैंड: अभी घोषित नहीं
पाकिस्तान: अभी घोषित नहीं
ऑस्ट्रेलिया: अभी घोषित नहीं
श्रीलंका [प्रारंभिक टीम]: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानाज, चरिथ असलांका, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश तीक्षणा, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत और ट्रैवीन मैथ्यू।
जिम्बाब्वे: अभी घोषित नहीं
आयरलैंड: अभी घोषित नहीं
ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावले, शाह फैसल, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेदरा, शफीक जान, आशीष ओडेदरा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह।
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।
वेस्ट इंडीज़: अभी घोषित नहीं
बांग्लादेश: अभी घोषित नहीं
इटली: अभी घोषित नहीं
नेपाल: अभी घोषित नहीं
दक्षिण अफ़्रीका: अभी घोषित नहीं
न्यूज़ीलैंड: अभी घोषित नहीं
अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी।
कनाडा: अभी घोषित नहीं
संयुक्त अरब अमीरात: अभी घोषित नहीं
