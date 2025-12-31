ICC Rankings Update: जडेजा टॉप पर तो बुमराह की बादशाहत को स्टार्क से खतरा, गिल की भी टॉप-10 में एंट्री

रवींद जडेजा फिलहाल गेंदबाजी ऑलराउंडर की लिस्‍ट में शीर्ष पर हैं, लेकिन उनके लिए भी कहानी कुछ बुमराह जैसी ही है। वर्तमान में ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे ऊपर जडेजा भी लंबे समय तक टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। दूसरे नंबर पर मार्को यानसन हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तीसरे नंबर पर हैं। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल 11वें स्थान पर बराबरी पर हैं, जो दुनिया के टॉप 10 से ठीक बाहर हैं। एशेज सीरीज का आखिरी और पांचवां टेस्ट नए साल से 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होने वाला है। ऐसे में अगले हफ्ते 2026 में टेस्ट कैलेंडर शुरू होने के साथ ही कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।