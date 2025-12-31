31 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

ICC Rankings Update: जडेजा टॉप पर तो बुमराह की बादशाहत को स्टार्क से खतरा, गिल की भी टॉप-10 में एंट्री

ICC Rankings Update: आईसीसी ने साल 2025 के अंतिम दिन टेस्‍ट रैंकिंग का अपडेट जारी किया है। ऑलराउंड की रैंकिंग में रवींद्र जडेजा शीर्ष पर काबिज है तो जसप्रीत बुमराह को मिचेल स्टार्क से खतरा बना हुआ है। जबकि शुभमन गिल की टॉप-10 में एंट्री हुई है।

भारत

image

lokesh verma

Dec 31, 2025

ICC Rankings Update

भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

ICC Rankings Update: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए विवादित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बाद आईसीसी रैंकिंग में काफी बदलाव हुआ है। इसमें सबसे बड़ा फायदा भारतीय कप्तान शुभमन गिल को हुआ है, जो टॉप-10 में शामिल हो गए हैं। साल 2025 की आखिरी दिन जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्‍लेबाज एलेक्स कैरी की रैंकिंग में गिरावट का फायदा मिला है। कैरी चार स्थान नीचे गिरकर टॉप-10 से बाहर हो गए हैं और गिल फिर से ऊपर चढ़ गए हैं। वह यशस्वी जायसवाल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रैंक वाले भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं।

हैरी ब्रूक की लंबी उछाल

सबसे ऊपर बड़ा उछाल हैरी ब्रूक ने मारा है। उन्‍होंने एमसीजी की मुश्किल पिच पर रन बनाने के लिए लगातार दृढ़ प्रयासों ने उनके पक्ष में काम किया है। इसके चलते वह दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। साल का अंत वह अपने हमवतन जो रूट के ठीक पीछे है। स्टीवन स्मिथ अच्छी फॉर्म में नहीं रहे हैं और वह अब पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं।

बुमराह की बादशाहत को स्‍टार्क से खतरा

गेंदबाजी रैंकिंग में अभी भी भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर हैं, लेकिन उन्हें मिचेल स्टार्क से उनको खतरा बना हुआ है। ये ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन के चलते दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। जहां वह पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली के साथ 843 अंकों पर बराबरी पर हैं। बुमराह को अभी लाल गेंद से खेलने के लिए लंबा इंतजार करना होगा और उन्हें इस अवधि में स्‍टार्क जैसे खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।

जडेजा शीर्ष पर कायम

रवींद जडेजा फिलहाल गेंदबाजी ऑलराउंडर की लिस्‍ट में शीर्ष पर हैं, लेकिन उनके लिए भी कहानी कुछ बुमराह जैसी ही है। वर्तमान में ऑलराउंडर रैंकिंग में सबसे ऊपर जडेजा भी लंबे समय तक टेस्‍ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। दूसरे नंबर पर मार्को यानसन हैं, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तीसरे नंबर पर हैं। वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल 11वें स्थान पर बराबरी पर हैं, जो दुनिया के टॉप 10 से ठीक बाहर हैं। एशेज सीरीज का आखिरी और पांचवां टेस्ट नए साल से 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होने वाला है। ऐसे में अगले हफ्ते 2026 में टेस्ट कैलेंडर शुरू होने के साथ ही कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

