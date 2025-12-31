31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

खालिदा जिया के निधन के चलते अब BCB को बदलना पड़ गया BPL का पूरा शेड्यूल, कैंसिल हुए मैच भी रीशेड्यूल

BCB changed BPL 2025-26 schedule: बांग्‍लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के चलते 30 जनवरी के मैच कैंसिल कर दिए गए थे, जिन्‍हें अब रीशेड्यूल कर दिया गया है। इसके साथ बोर्ड ने अब BPL का पूरा शेड्यूल ही बदल दिया है, जिसके तहत अब चट्टोग्राम में कोई मैच नहीं खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 31, 2025

BCB changed BPL 2025-26 schedule

बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग की तैयारी करती टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCBtigers)

BCB changed BPL 2025-26 schedule: बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कन्फर्म किया है कि बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2025-26) में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के कारण कैंसिल हुए 30 दिसंबर 2025 के मैच अब 4 जनवरी 2026 को सिलहट में खेले जाएंगे। इतना ही नहीं बीसीबी के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अब ये T20 टूर्नामेंट सिलहट और ढाका में ही आयोजित किया जाएगा। चट्टोग्राम में खेले जाने मैचों को लिस्ट से हटाने का फैसला किया गया है। जिया की मौत के बाद टूर्नामेंट रुकने के कारण बीसीबी को पूरे शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है। उन्‍होंने इसके लिए क्रिकेट फैंस से माफी भी मांगी है।

खालिदा जिया की मौत के चलते पूरा शेड्यूल ही बदला

शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार, सिलहट चरण 3 जनवरी को खत्म होने वाला था, जिसके बाद टूर्नामेंट को चट्टोग्राम में शिफ्ट किया जाना था। हालांकि, राष्ट्रीय नेता बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद टूर्नामेंट रुकने के कारण बीसीबी को शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है।

बीपीएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सचिव इफ्तेखार रहमान ने कहा कि हमारे पास दो दिन का गैप है और उन दो दिनों को एडजस्ट करने के लिए हमने लीग को सिर्फ दो जगहों पर आयोजित कराने का फैसला किया है। इसलिए हम चट्टोग्राम के फैंस से माफी चाहते हैं। लेकिन, मौजूदा हालात में हमें चट्टोग्राम में मैच कैंसिल करने होंगे। इससे हम यात्रा के दो दिन बचा सकते हैं।

23 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल

अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार, सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में 12 जनवरी तक मैच होंगे, जिसके बाद मुकाबला ढाका में शिफ्ट हो जाएगा। मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 15 जनवरी से बाद के चरणों के मैच होंगे।
एलिमिनेटर 19 जनवरी को होना है, जिसके बाद उसी दिन डबल-हेडर में पहला क्वालिफायर होगा। एक दिन आराम के बाद दूसरा क्वालिफायर 21 जनवरी को खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 23 जनवरी को होगा।

दो की जगह अब चार पिचों का होगा इस्‍तेमाल

दरअसल, क्रिकेट जगत में कई लोग बीसीबी के 12 जनवरी तक सिलहट में मैच आयोजित करने के फैसले को लेकर चिंतित थे, क्योंकि वहां की पिचें ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद शायद उतनी अच्‍छी न रहें। इफ्तेखार ने कहा कि वे पूरे टूर्नामेंट में अच्छी खेलने की सतह सुनिश्चित करने के लिए सिलहट में दो की जगह चार पिचों का इस्तेमाल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

खालिदा जिया के परिवार का क्रिकेट से है गहरा नाता, बेटे अराफात ने ही शाकिब समेत इन क्रिकेटरों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया
क्रिकेट
Khaleda Zia Cricket Connection

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

31 Dec 2025 07:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / खालिदा जिया के निधन के चलते अब BCB को बदलना पड़ गया BPL का पूरा शेड्यूल, कैंसिल हुए मैच भी रीशेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सरफराज खान की धमाकेदार पारी के सामने गोवा ने टेके घुटने, मुंबई ने जीता लगातार चौथा मुकाबला

VHT 2025-26
क्रिकेट

ICC Rankings में जडेजा टॉप पर तो बुमराह की बादशाहत को स्टार्क से खतरा, गिल की भी टॉप-10 में एंट्री

ICC Rankings Update
क्रिकेट

T20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए भारत समेत इन देशों ने की टीमों की घोषणा, यहां पढ़ें सभी के स्क्वॉड

T20 World Cup 2026 All Squad
क्रिकेट

भारतीय ODI टीम की घोषणा से पहले ध्रुव जुरेल का बड़ा खुलासा

Dhruv Jurel opens on his preparations
क्रिकेट

वेस्टइंडीज सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए अफगानिस्तान स्क्वॉड का ऐलान, इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.