खालिदा जिया के निधन के चलते अब BCB को बदलना पड़ गया BPL का पूरा शेड्यूल, कैंसिल हुए मैच भी रीशेड्यूल

BCB changed BPL 2025-26 schedule: बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने कन्फर्म किया है कि बांग्‍लादेश प्रीमियर लीग (BPL 2025-26) में पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के कारण कैंसिल हुए 30 दिसंबर 2025 के मैच अब 4 जनवरी 2026 को सिलहट में खेले जाएंगे। इतना ही नहीं बीसीबी के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि अब ये T20 टूर्नामेंट सिलहट और ढाका में ही आयोजित किया जाएगा। चट्टोग्राम में खेले जाने मैचों को लिस्ट से हटाने का फैसला किया गया है। जिया की मौत के बाद टूर्नामेंट रुकने के कारण बीसीबी को पूरे शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है। उन्‍होंने इसके लिए क्रिकेट फैंस से माफी भी मांगी है।