Dhruv Jurel opens on his preparations: न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम की घोषणा जनवरी के पहले हफ्ते में होनी है। माना जा रहा है कि टीम का चयन विजय हजारे ट्रॉफी में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल ने अपने बल्ले से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वह लगातार शानदार प्रदर्शन कर सेलेक्टर्स पर दबाव बना रहे हैं। जहां बैकअप विकेटकीपर को लेकर बहस काफी हद तक ऋषभ पंत के बाहर होने और ईशान किशन की वापसी को लेकर है। वहीं, उत्‍तर प्रदेश के 23 साल के इस खिलाड़ी ने चुपचाप और अब बहुत जोर से अपना दावा पेश किया है।