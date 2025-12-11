मैं बहुत सीधी-सादी…पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद पहली बार स्मृति मंधाना ने तोड़ी चुप्पी, सामने आया वीडियो

बता दें संगीतकार पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से दोनों ने शादी को रोकने का फैसला किया। इसी बीच पलाश की कुछ चैट्स एक मिस्ट्री गर्ल द्वारा लीक कर दी गईं, जिससे अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। आखिरकार 7 दिसंबर को स्मृति ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि शादी अब पूरी तरह कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने लिखा कि वे हमेशा निजी जिंदगी को महत्व देती हैं, लेकिन फैलती अफवाहों ने उन्हें खुद सामने आने पर मजबूर कर दिया। स्मृति ने लोगों से गुजारिश की कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने दें।