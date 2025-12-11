मैं बहुत सीधी-सादी…पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद पहली बार स्मृति मंधाना ने तोड़ी चुप्पी, सामने आया वीडियो

शादी टूटने के बाद पहली बार बोलीं स्मृति मंधाना। पुरानी फोटो में पलाश मुच्छल के साथ स्मृति (इमेज सोर्स: एक्स)
Smriti Mandhana Broke Her Silence: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। पिछले महीने टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए पहली दफा वनडे विश्वकप का खिताब जीता। इस दिन के लिए स्मृति पिछले 12 साल से मेहनत कर रही थीं।
इसके बाद खबर आई की स्मृति मंधाना, बॉलीवुड म्यूजिशियन पलाश मुच्छल से शादी करने वाली हैं। दोनों की शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी थी। हल्दी की रस्में भी पूरी हो गई थी, बस कुछ बाकि था तो शादी समारोह। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पलाश मुच्छल उसी डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज करते हुए दिखे थे। ये वही स्टेडियम है, जहां पर भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रचा था।
शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने पहली बार मंच साझा किया। उनके साथ हरमनप्रीत कौर भी नजर आईं। ‘एमेजॉन संभव सम्मेलन’ में उन्होंने बताया कि असल में उनका पहला प्यार क्या है, वह किसके बेहद करीब हैं। उनका जुनून क्या है? अब वह कैसा महसूस कर रही हैं?
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने कहा- “मैं 12 साल से ज्यादा समय से खेल रही हूं। मैं क्रिकेट के बेहद करीब हूं। वो ही मेरा पहला प्यार है, मुझमें बचपन से ही बल्लेबाजी का पागलपन था। देखिए… मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं है, भारतीय जर्सी पहनने से मोटिवेशन मिलता है और सभी परेशानियां अचानक गायब हो जाती हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा से बहुत सीधी-सादी लड़की रही हूं, किसी भी चीज के बारे में फालतू का सोचकर अपनी लाइफ को मुश्किल नहीं बनाती।
बता दें स्मृति मंधाना फिर से मैदान में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। 21 दिसंबर से वह मैदान में जीत के इरादे से उतरेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी
बता दें संगीतकार पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन उसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आ गया। इस वजह से दोनों ने शादी को रोकने का फैसला किया। इसी बीच पलाश की कुछ चैट्स एक मिस्ट्री गर्ल द्वारा लीक कर दी गईं, जिससे अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया। आखिरकार 7 दिसंबर को स्मृति ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया कि शादी अब पूरी तरह कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने लिखा कि वे हमेशा निजी जिंदगी को महत्व देती हैं, लेकिन फैलती अफवाहों ने उन्हें खुद सामने आने पर मजबूर कर दिया। स्मृति ने लोगों से गुजारिश की कि दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने दें।
इधर पलाश मुच्छल ने भी अपने बयान में बताया कि पिछले कुछ हफ्ते उनके लिए बेहद कठिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर लोगों की तेज प्रतिक्रियाएं, उन्हें टॉर्चर कर रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे हैं।
