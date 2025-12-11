Men’s Junior World Cup: आखिरी 11 मिनट में भारत ने पलटी बाजी, दागे धड़ाधड़ चार गोल, रचा इतिहास

इस गोल ने जैसे टीम में नई जान भर दी। 52वें मिनट में अनमोल एक्का ने एक और बेहतरीन सेटअप बनाया और मनमीत सिंह ने मौका पकड़ते हुए गोल दाग दिया। स्कोर अब 2-2 की बराबरी पर आ गया था। 57वें मिनट में भारत को फिर से पेनाल्टी स्ट्रोक मिला। शारदानंद तिवारी ने बिना किसी दबाव के गेंद को नेट में ठोक दिया और भारत 3-2 से आगे हो गया। मैच में बस कुछ मिनट बचे थे, इसलिए अर्जेंटीना ने अपना गोलकीपर भी हटा दिया और पूरी तरह आक्रमण मोड में आ गया। लेकिन उसका फायदा उल्टा भारत को मिला। 58वें मिनट में भारत को फिर पेनाल्टी कॉर्नर मिला और इस बार अनमोल एक्का ने खुद गोल करके भारत की जीत और ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर दिया।