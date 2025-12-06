Men’s Junior Hockey World Cup: सांस रोक देने वाला शूटआउट में भारत ने बेल्जियम को धोया, अब सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन टीम से होगी टक्कर

Men's Junior Hockey World Cup: खेल जगत से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने बेल्जियम को 2-2 (4-3 शूटआउट) से हराकर सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में आखिरी पलों तक रोमांच अपने चरम पर था।