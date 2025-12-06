Men’s Junior Hockey World Cup: सांस रोक देने वाला शूटआउट में भारत ने बेल्जियम को धोया, अब सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन टीम से होगी टक्कर

टीम इंडिया ने बेल्जियम को दी मात। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला। (इमेज सोर्स: हॉकी इंडिया)
Men's Junior Hockey World Cup: खेल जगत से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने बेल्जियम को 2-2 (4-3 शूटआउट) से हराकर सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में आखिरी पलों तक रोमांच अपने चरम पर था।
टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला 7 बार की चैंपियन टीम जर्मनी से कल रविवार 7 दिसंबर, 2025 को होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन की सीधी टक्कर धुंधर अर्जेंटीना की टीम से होगी।
