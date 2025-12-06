6 दिसंबर 2025,

Men’s Junior Hockey World Cup: सांस रोक देने वाला शूटआउट में भारत ने बेल्जियम को धोया, अब सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन टीम से होगी टक्कर

Men's Junior Hockey World Cup: सांस रोक देने वाला शूटआउट में भारत ने बेल्जियम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में करारी शिकस्त दी है। भारत का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन टीम से होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 06, 2025

Men's Junior Hockey World Cup 2025

टीम इंडिया ने बेल्जियम को दी मात। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला। (इमेज सोर्स: हॉकी इंडिया)

Men's Junior Hockey World Cup: खेल जगत से भारत के लिए गुड न्यूज आई है। मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया ने बेल्जियम को 2-2 (4-3 शूटआउट) से हराकर सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मार ली है। सांसें थाम देने वाले इस मुकाबले में आखिरी पलों तक रोमांच अपने चरम पर था।

टीम इंडिया का अब अगला मुकाबला 7 बार की चैंपियन टीम जर्मनी से कल रविवार 7 दिसंबर, 2025 को होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन की सीधी टक्कर धुंधर अर्जेंटीना की टीम से होगी।

