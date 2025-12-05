5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मैदान पर की सरेआम ये हरकत, ICC ने लिया एक्शन, सुनाई कड़ी सजा

पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान पर आईसीसी ने जुर्माना लगाते हुए 1 डिमेरिट अंक भी उनके खाते में जोड़ दिया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 05, 2025

Fakhar Zaman

फखर जमान (फोटो- IANS)

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए ट्राई-सीरीज के फाइनल में फखर जमान ने जो गलती की थी, उसकी उन्हें सजा मिल गई है। आईसीसी ने शुक्रवार को नियमों का उल्लंघन करने को लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान पर जुर्माना लगाया है। ट्राई-सीरीज के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी पारी के 19वें ओवर के दौरान फखर जमान ने मैदानी अंपायर के एक फैसले को लेकर बहस की। इसके बावजूद उन्हें आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा।

रिकॉर्ड में जुड़ा 1 डिमेरिट अंक

आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल-1 का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान के इस अनुभवी बल्लेबाज पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उनके रिकॉर्ड में 1 डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के आर्टिकल 2.8 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति जताने से संबंधित है।

आईसीसी के बयान में कहा गया, “फखर जमान के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है। यह उनकी 24 महीनों में पहली गलती थी। जमान ने गलती मानते हुए आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सजा को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।”

बता दें कि फखर जमान पर यह जुर्माना मैच रेफरी रॉन किंग ने लगाया। फखर जमान के बहस करने के बाद मैदानी अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, थर्ड अंपायर राशिद रियाज और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने मैच रेफरी से इसकी शिकायत की। इस तरह के लेवल-1 उल्लंघन में खिलाड़ियों को कम से कम सजा के तौर पर आधिकारिक फटकार और अधिकतम सजा के तौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी जोड़े जा सकते हैं।

