पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मैदान पर की सरेआम ये हरकत, ICC ने लिया एक्शन, सुनाई कड़ी सजा

बता दें कि फखर जमान पर यह जुर्माना मैच रेफरी रॉन किंग ने लगाया। फखर जमान के बहस करने के बाद मैदानी अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, थर्ड अंपायर राशिद रियाज और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने मैच रेफरी से इसकी शिकायत की। इस तरह के लेवल-1 उल्लंघन में खिलाड़ियों को कम से कम सजा के तौर पर आधिकारिक फटकार और अधिकतम सजा के तौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी जोड़े जा सकते हैं।