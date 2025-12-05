‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान

टीम में अभी प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे युवा गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वनडे स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। इस पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वेयर इज शमी आई डोंट नो व्हाई शमी इज नॉट प्लेइंग (शमी कहां हैं? मुझे नहीं पता शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं।), ठीक है आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छे बॉलर हैं लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। जो आपके पास पहले से अच्छे गेंदबाज हैं आपने उन्हें साइडलाइन कर दिया है।"