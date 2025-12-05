‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान

हरभजन सिंह (फोटो- IANS)
Harbhajan Singh on Shami's Exclusion from Team: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज जारी है, जिसमें दोनों ही टीमें अभी 1-1 की बराबरी पर हैं। पहले मैच में जीत के बाद भारत दूसरे मैच में खराब गेंदबाजी के कारण हार गया था। 358 रन का विशाल स्कोर बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज इस टोटल को बचा नहीं पाए और मैच गंवा दिया। भारत के इसी खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम के सलेक्शन और कोच गंभीर पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कई पूर्व खिलाड़ियों ने गंभीर की अप्रोच और टीम के सलेक्शन पर बयान दिए हैं। अब हरभजन सिंह ने भी इस पर सीधे सवाल दाग दिया है। हरभजन ने टीम में शमी को शामिल नहीं करने पर हेड कोच गौतम गंभीर के मैनेजमेंट पर बात करते हुए कहा कि टीम में शमी की जगह क्यों नहीं बन पा रही है। शमी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा थे, उसके बाद से घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पा रही हैं।
टीम में अभी प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे युवा गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह वनडे स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। इस पर बात करते हुए हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "वेयर इज शमी आई डोंट नो व्हाई शमी इज नॉट प्लेइंग (शमी कहां हैं? मुझे नहीं पता शमी क्यों नहीं खेल रहे हैं।), ठीक है आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छे बॉलर हैं लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। जो आपके पास पहले से अच्छे गेंदबाज हैं आपने उन्हें साइडलाइन कर दिया है।"
हरभजन ने आगे कहा, "बुमराह के साथ यह एक अलग टीम नजर आती है, वहीं बुमराह के बिना यह एक अलग ही बॉलिंग अटैक हो जाता है। तो हमें अब बुमराह के बिना भी जीतना सीखना पड़ेगा।" हरभजन ने सिराज के बारे में बात करते हुए कहा कि जब बुमराह टीम में नहीं थे, तब सिराज ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर भारत को टेस्ट मैच जिताए थे। इसी तरह अब खेल के छोटे फॉर्मेट में भी बुमराह के बिना गेंदबाजी से मैच जीतना सीखना पड़ेगा।
