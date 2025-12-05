5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd ODI: वनडे क्रिकेट इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाज ही 2 बार लगातार 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं और वह तीनों की पाकिस्तान के हैं, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 05, 2025

Virat kohli

विराट कोहली (फोटो- IANS)

IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो वनडे में शतक जड़ चुके हैं। पहले वनडे में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन बनाए थे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, तो दूसरे में साउथ अफ्रीका ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

तीसरे और आखिरी वनडे में विराट कोहली न सिर्फ शतक जड़कर ‘महारिकॉर्ड’ की बराबरी करना चाहेंगे, बल्कि टीम इंडिया को मैच के साथ सीरीज जिताना भी चाहेंगे। कोहली अगर तीसरे वनडे में भी शतक जड़ देते हैं, तो वह 7 साल पहले किए गए अपने करिश्माई प्रदर्शन को दोहराएंगे और इतिहास रचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के सईद अनवर, जहीर अब्बास और बाबर आजम ही दो बार लगातार 3-3 शतक लगा पाए हैं।

7 साल पहले किया था कारनामा

साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने लगातार तीन शतक लगाए थे। अगर शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में भी वह शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो यह दूसरा मौका होगा जब लगातार तीन मैचों में उनके बल्ले से तीन शतक निकलेंगे। अगर विराट ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो वे भारत के पहले बल्लेबाज बनेंगे जिनके नाम दो बार लगातार 3-3 शतक लगाने का रिकॉर्ड होगा।

विशाखापत्तनम में कोहली का शानदार रिकॉर्ड

टीम इंडिया 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी। यह मैदान विराट कोहली के लिए काफी लकी रहा है। उनका रिकॉर्ड यहां बेहद शानदार है। कोहली ने इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन तो बनाए ही हैं, साथ ही सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। कोहली ने यहां खेले 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम इस मैदान पर 587 रन दर्ज हैं।

बता दें कि वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, क्विंटन डी कॉक, हर्शल गिब्स, जॉनी बेयरस्टो, फखर ज़मान और रॉस टेलर लगातार तीन वनडे शतक लगा चुके हैं। लेकिन दो बार लगातार तीन शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के जहीर अब्बास, सईद अनवर और बाबर आजम के नाम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

05 Dec 2025 04:35 pm

Published on:

05 Dec 2025 04:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान

Harbhajan Singh on Mohammad Shami
क्रिकेट

IPL से संन्यास के 5 दिन बाद आंद्रे रसेल ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस वजह से लिया रिटायरमेंट

Andre Russell
क्रिकेट

ILT20 लीग में सुनील नरेन ने किया कमाल, 600 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

क्रिकेट

AUS vs ENG: मार्नस लाबुशेन ने सुपरमैन की तरह उड़कर पकड़ा अद्भुत कैच, Video देख रेह जाएंगे भौचक्के

क्रिकेट

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: फिर जमकर बरसेंगे चौके -छक्के या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें विशाखापट्टनम की पिच का हाल

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.