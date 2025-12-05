विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो वनडे में शतक जड़ चुके हैं। पहले वनडे में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन बनाए थे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, तो दूसरे में साउथ अफ्रीका ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।