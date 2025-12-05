विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

विराट कोहली (फोटो- IANS)
IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दो वनडे में शतक जड़ चुके हैं। पहले वनडे में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी, जबकि दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन बनाए थे। तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पहले वनडे में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, तो दूसरे में साउथ अफ्रीका ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
तीसरे और आखिरी वनडे में विराट कोहली न सिर्फ शतक जड़कर ‘महारिकॉर्ड’ की बराबरी करना चाहेंगे, बल्कि टीम इंडिया को मैच के साथ सीरीज जिताना भी चाहेंगे। कोहली अगर तीसरे वनडे में भी शतक जड़ देते हैं, तो वह 7 साल पहले किए गए अपने करिश्माई प्रदर्शन को दोहराएंगे और इतिहास रचेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान के सईद अनवर, जहीर अब्बास और बाबर आजम ही दो बार लगातार 3-3 शतक लगा पाए हैं।
साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली ने लगातार तीन शतक लगाए थे। अगर शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में भी वह शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो यह दूसरा मौका होगा जब लगातार तीन मैचों में उनके बल्ले से तीन शतक निकलेंगे। अगर विराट ऐसा करने में कामयाब रहते हैं, तो वे भारत के पहले बल्लेबाज बनेंगे जिनके नाम दो बार लगातार 3-3 शतक लगाने का रिकॉर्ड होगा।
टीम इंडिया 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी। यह मैदान विराट कोहली के लिए काफी लकी रहा है। उनका रिकॉर्ड यहां बेहद शानदार है। कोहली ने इस वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन तो बनाए ही हैं, साथ ही सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। कोहली ने यहां खेले 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। उनके नाम इस मैदान पर 587 रन दर्ज हैं।
बता दें कि वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, एबी डिविलियर्स, क्विंटन डी कॉक, हर्शल गिब्स, जॉनी बेयरस्टो, फखर ज़मान और रॉस टेलर लगातार तीन वनडे शतक लगा चुके हैं। लेकिन दो बार लगातार तीन शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के जहीर अब्बास, सईद अनवर और बाबर आजम के नाम है।
