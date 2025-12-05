इन 8 भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2025 में क्रिकेट को कहा अलविदा, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल

Indian Players Retirement in 2025: साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। एक ओर जहां भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, वहीं दूसरी ओर घर में ही टेस्ट में क्लीन स्वीप झेली। टीम के इस उतार-चढ़ाव के दौर में कई भारतीय दिग्गजों ने इस साल संन्यास भी लिया, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे ही भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा…