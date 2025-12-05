इन 8 भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2025 में क्रिकेट को कहा अलविदा, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल

Indian Players Retirement in 2025: साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। एक ओर जहां भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, वहीं दूसरी ओर घर में ही टेस्ट में क्लीन स्वीप झेली। टीम के इस उतार-चढ़ाव के दौर में कई भारतीय दिग्गजों ने इस साल संन्यास भी लिया, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आइए जानते हैं ऐसे ही भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा…
रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं। भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित-कोहली ने पहले 2024 टी20 वर्ल्डकप के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने मई 2025 में खेल के सबसे बड़े प्रारूप को भी अलविदा कह दिया। वर्तमान में दोनों ही केवल वनडे में भारत के लिए खेल रहे हैं।
टेस्ट में लंबे समय तक भारत को रिप्रजेंट करने वाले खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और ऋद्धिमान साहा ने भी साल 2025 में संन्यास की घोषणा कर दी। टेस्ट टीम से अंदर-बाहर होते रहे दोनों खिलाड़ियों ने वापसी की उम्मीद छोड़ अंत में संन्यास ले लिया। पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वहीं साहा ने दिसंबर 2021 में आखिरी बार भारत के लिए व्हाइट जर्सी पहनी थी। साहा ने फरवरी में क्रिकेट को अलविदा कहा, वहीं पुजारा ने अगस्त में संन्यास की घोषणा की।
भारत के कुछ और खिलाड़ी वरुण एरोन, पीयूष चावला और अमित मिश्रा भी हैं जिन्होंने इस साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इनके अलावा अब मोहित शर्मा ने भी 3 दिसंबर को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि मोहित का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत ही छोटा रहा। उन्होंने सिर्फ दो साल (2013-15) भारतीय टीम की जर्सी पहनी।
