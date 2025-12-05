IPL से संन्यास के 5 दिन बाद आंद्रे रसेल ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस वजह से लिया रिटायरमेंट

आंद्रे रसेल (फोटो- IANS)
Andre Russell Retirement Reason: आईपीएल 2026 से पहले केकेआर के दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया। उनके संन्यास लेने के कुछ देर बाद ही कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर शाहरुख खान ने उन्हें टीम का "पावर कोच" नियुक्त कर दिया। इसकी घोषणा खुद बॉलीवुड स्टार ने की। अपनी रिटायरमेंट के 5 दिन बाद आंद्रे रसेल ने बड़ा राज़ खोला और बताया कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया।
बता दें कि ऑक्शन 2026 से पहले केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। फैंस का मानना था कि रिटेन न होने की वजह से रसेल ने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। हालांकि उनकी घोषणा के कुछ देर बाद ही केकेआर ने सोशल मीडिया पर उन्हें पावर कोच बनाने की घोषणा कर दी, जिससे यह साफ हो गया कि रसेल के लिए केकेआर ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, इसलिए उन्हें रिटेन नहीं किया था।
अब आंद्रे रसेल ने भी अपने संन्यास पर चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि उनके सामने काफी चुनौतियां थीं, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। क्रिकबज़ से बात करते हुए रसेल ने कहा, "यह मैचों की संख्या और सफर पर निर्भर था। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जल्दी से रिकवर करें और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है और जिम जाने की जरूरत होती है। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आप इसे ज्यादा न कर दें।"
उन्होंने आगे कहा, "आईपीएल जैसी लीग में खेलते हुए एक ऑलराउंडर के तौर पर मेरे लिए यह हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं अपने बारे में बता सकता हूं, क्योंकि बल्लेबाजी करना, फिर गेंदबाजी करना और फिर कुछ देर फील्डिंग करना, यह हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है।" अपनी ऑलराउंड भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मेरी गेंदबाजी मेरी बल्लेबाजी को कॉम्प्लिमेंट करती है और बल्लेबाजी मेरी गेंदबाजी को। अगर मैं शुरू से ही एक बल्लेबाज होता, तो फिर मैं उस तरह से सोचता।"
