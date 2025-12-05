IPL से संन्यास के 5 दिन बाद आंद्रे रसेल ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस वजह से लिया रिटायरमेंट

अब आंद्रे रसेल ने भी अपने संन्यास पर चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि उनके सामने काफी चुनौतियां थीं, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। क्रिकबज़ से बात करते हुए रसेल ने कहा, "यह मैचों की संख्या और सफर पर निर्भर था। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जल्दी से रिकवर करें और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। आपको निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की जरूरत होती है और जिम जाने की जरूरत होती है। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि आप इसे ज्यादा न कर दें।"