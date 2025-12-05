AUS vs ENG: मार्नस लाबुशेन ने सुपरमैन की तरह उड़कर पकड़ा अद्भुत कैच, Video देख रेह जाएंगे भौचक्के

गाबा में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 9/325 से आगे खेलना शुरू किया। जो रूट 135 और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दिन के तीसरे ही ओवर में ब्रेंडन डॉगेट की गेंद पर आर्चर ने शॉर्ट-आर्म पुल लगाया। गेंद और बल्ले का संपर्क भी काफी अच्छा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात मार्नस लाबुशेन ने हवा में उछलते हुए शानदार कैच लपका और इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया। लाबुशेन का यह कैच अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।