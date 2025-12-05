AUS vs ENG: मार्नस लाबुशेन ने सुपरमैन की तरह उड़कर पकड़ा अद्भुत कैच, Video देख रेह जाएंगे भौचक्के

मार्नस लाबुशेन ने लपका जोरदार कैच (Photo - EspncricInfo)
AUS vs ENG; Ashes 2025: एशेज सीरीज का दूसरा मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड कुछ ही रन स्कोरबोर्ड पर लगा पाई थी कि ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन ने शानदार कैच पकड़कर इंग्लिश पारी पर रोक लगा दी। लाबुशेन ने हवा में उछलते हुए यह कैच एक हाथ से लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस कारनामे के लिए उन्हें सुपरमैन बता रहे हैं।
गाबा में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 9/325 से आगे खेलना शुरू किया। जो रूट 135 और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दिन के तीसरे ही ओवर में ब्रेंडन डॉगेट की गेंद पर आर्चर ने शॉर्ट-आर्म पुल लगाया। गेंद और बल्ले का संपर्क भी काफी अच्छा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात मार्नस लाबुशेन ने हवा में उछलते हुए शानदार कैच लपका और इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया। लाबुशेन का यह कैच अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।
टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बहुत ही खराब रही। केवल 5 रन के स्कोर पर ही इंग्लैंड ने अपने दो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बेन डकेट और ओली पोप के विकेट गंवा दिए। दोनों ही बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। फिर नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए जो रूट ने एक छोर संभाले रखा और 138 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर इंग्लैंड ने 334 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।
सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 76 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। रूट और क्रॉली के अलावा अन्य इंग्लिश बल्लेबाज फ्लॉप रहे, टीम की ओर से तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 11वें नंबर के बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर (38) का था। लेकिन मैच के दूसरे दिन मार्नस लाबुशेन के शानदार कैच की बदौलत आर्चर की पारी का अंत हो गया।
