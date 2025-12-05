टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन दिखा असर, ICC ने इस लिस्ट में नहीं दी एक भी भारतीय को जगह

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। भारतीय टीम को उस सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2 मैचों की 4 पारियों में भारतीय टीम का हाई स्कोर 201 रन रहा। इसी सीरीज में टीम इंडिया को टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। इस प्रदर्शन का असर आईसीसी की अवॉर्ड लिस्ट में भी देखने को मिला है। आईसीसी ने शुक्रवार को प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनीज की घोषणा की। इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं था।