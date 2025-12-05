5 दिसंबर 2025,

टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन दिखा असर, ICC ने इस लिस्ट में नहीं दी एक भी भारतीय को जगह

टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन का खामियाजा टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेटेड लिस्ट की घोषणा की, जिसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 05, 2025

Kuldeep Yadav and ravindra jadeja (फोटो- IANS)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। भारतीय टीम को उस सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2 मैचों की 4 पारियों में भारतीय टीम का हाई स्कोर 201 रन रहा। इसी सीरीज में टीम इंडिया को टेस्ट इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। इस प्रदर्शन का असर आईसीसी की अवॉर्ड लिस्ट में भी देखने को मिला है। आईसीसी ने शुक्रवार को प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनीज की घोषणा की। इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं था।

अफ्रीकी स्पिनर को मिली जगह

आईसीसी की इस लिस्ट में साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर, पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम को शामिल किया गया है। साइमन हार्मर ने नवंबर में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता टेस्ट में 8 विकेट लेने के बाद गुवाहाटी टेस्ट में 9 विकेट चटकाए थे।

दूसरी ओर बांग्लादेश के लेफ्ट-आर्म स्पिनर तैजुल इस्लाम ने आयरलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। नवंबर में तैजुल ने आयरलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मुकाबलों में कुल 13 विकेट निकाले। उन्होंने सिलहट में खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में क्रमशः 78 रन देकर 2 विकेट और 84 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद मीरपुर टेस्ट की दोनों पारियों में 4-4 विकेट चटकाए।

पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 विकेट लेने के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई सीरीज में बल्ले और गेंद से अहम योगदान दिया था। ट्राई सीरीज में मोहम्मद नवाज ने 11 विकेट निकालने के अलावा 36, 21, 4 और 27 रन की पारियां खेलीं। उनके प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज पर कब्जा जमाया। फाइनल में नवाज ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के खिताब से नवाजा गया।

शेफाली वर्मा हुईं नोमिनेट

महिला खिलाड़ियों में भारत को वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। शेफाली के अलावा इस लिस्ट में यूएई की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग भी शामिल हैं।

