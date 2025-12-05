विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को भी वैभव सूयरवंशी ने पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

Vaibhav Suryavanshi Super Striker of the Season: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/rajasthanroyals)
Google Year in Search 2025: Most Searched Cricketer in India: बिहार के लाल और भारतीय क्रिकेट के सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में वह नाम कमा लिया है, जो कई दिग्गज पूरे करियर के बाद भी नहीं कमा पाते। राजस्थान रॉयल्स के लिए साल 2025 में एंट्री करते ही इस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया, उसका असर गूगल सर्च पर भी देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में सभी भारतीय क्रिकेटर्स को पछाड़ दिया है।
सूर्यवंशी ने हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ शतक जड़ा और वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जड़ा था। वह आईपीएल में भी शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। 14 साल की उम्र में वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वैसा करना कई क्रिकेटर्स का सपना होता है। वैभव सूर्यवंशी अगर यही फॉर्म जारी रखते हैं तो उन्हें जल्द ही भारत की टी20 टीम में जगह मिल सकती है।
हालांकि वैभव की जूनियर लेवल पर टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी है। इस साल वह भारत के लिए एशिया कप खेल चुके हैं। सबसे पहले इंडिया 'ए' का प्रतिनिधित्व करते हुए वैभव ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में हिस्सा लिया। इसके बाद वह अंडर-19 एशिया कप की टीम में भी चुने गए। इस टूर्नामेंट में भी वैभव का जलवा देखने को मिला और उन्होंने यूएई के खिलाफ सिर्फ 32 गेंदों में 15 छक्कों और 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली।
गूगल ट्रेंड्स 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सर्च लिस्ट में टॉप पर हैं। उनके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचाकर आईपीएल में एंट्री मारने वाले प्रियांश आर्या दूसरे स्थान पर हैं। प्रियांश आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। एशिया कप 2025 टी20 टूर्नामेंट में कमाल करने वाले अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं और तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज शेख रशीद का नंबर आता है। पांचवें स्थान पर जेमिमा रॉड्रिग्स हैं। जेमिमा ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था।
