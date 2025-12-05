विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को भी वैभव सूयरवंशी ने पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

गूगल ट्रेंड्स 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सर्च लिस्ट में टॉप पर हैं। उनके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचाकर आईपीएल में एंट्री मारने वाले प्रियांश आर्या दूसरे स्थान पर हैं। प्रियांश आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। एशिया कप 2025 टी20 टूर्नामेंट में कमाल करने वाले अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं और तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज शेख रशीद का नंबर आता है। पांचवें स्थान पर जेमिमा रॉड्रिग्स हैं। जेमिमा ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था।