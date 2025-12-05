5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को भी वैभव सूयरवंशी ने पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

आईपीएल 2025 के दौरान राजस्थान रॉयल्स की टीम में 14 साल के युवा क्रिकेटर की एंट्री हुई, जो साल का सबसे चर्चित खिलाड़ी बन गया। उसे गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 05, 2025

Vaibhav Suryavanshi Super Striker of the Season

Vaibhav Suryavanshi Super Striker of the Season: राजस्‍थान रॉयल्‍स के सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/rajasthanroyals)

Google Year in Search 2025: Most Searched Cricketer in India: बिहार के लाल और भारतीय क्रिकेट के सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में वह नाम कमा लिया है, जो कई दिग्गज पूरे करियर के बाद भी नहीं कमा पाते। राजस्थान रॉयल्स के लिए साल 2025 में एंट्री करते ही इस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया, उसका असर गूगल सर्च पर भी देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी साल 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी बन चुके हैं। उन्होंने इस मामले में सभी भारतीय क्रिकेटर्स को पछाड़ दिया है।

SMAT में भी रच चुके हैं इतिहास

सूर्यवंशी ने हाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ शतक जड़ा और वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक जड़ा था। वह आईपीएल में भी शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज हैं। 14 साल की उम्र में वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वैसा करना कई क्रिकेटर्स का सपना होता है। वैभव सूर्यवंशी अगर यही फॉर्म जारी रखते हैं तो उन्हें जल्द ही भारत की टी20 टीम में जगह मिल सकती है।

हालांकि वैभव की जूनियर लेवल पर टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी है। इस साल वह भारत के लिए एशिया कप खेल चुके हैं। सबसे पहले इंडिया 'ए' का प्रतिनिधित्व करते हुए वैभव ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में हिस्सा लिया। इसके बाद वह अंडर-19 एशिया कप की टीम में भी चुने गए। इस टूर्नामेंट में भी वैभव का जलवा देखने को मिला और उन्होंने यूएई के खिलाफ सिर्फ 32 गेंदों में 15 छक्कों और 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली।

5वें स्थान पर जेमिमा रॉड्रिग्स

गूगल ट्रेंड्स 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी सर्च लिस्ट में टॉप पर हैं। उनके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचाकर आईपीएल में एंट्री मारने वाले प्रियांश आर्या दूसरे स्थान पर हैं। प्रियांश आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। एशिया कप 2025 टी20 टूर्नामेंट में कमाल करने वाले अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं और तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज शेख रशीद का नंबर आता है। पांचवें स्थान पर जेमिमा रॉड्रिग्स हैं। जेमिमा ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया था।

ये भी पढ़ें

‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान
क्रिकेट
Harbhajan Singh on Mohammad Shami

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Year Ender 2025

Published on:

05 Dec 2025 07:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को भी वैभव सूयरवंशी ने पछाड़ा, इस मामले में बने नंबर-1

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने मैदान पर की सरेआम ये हरकत, ICC ने लिया एक्शन, सुनाई कड़ी सजा

Fakhar Zaman
क्रिकेट

टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन दिखा असर, ICC ने इस लिस्ट में नहीं दी एक भी भारतीय को जगह

Kuldeep Yadav and ravindra jadeja (फोटो- IANS)
क्रिकेट

इन 8 भारतीय खिलाड़ियों ने साल 2025 में क्रिकेट को कहा अलविदा, लिस्ट में कई दिग्गज शामिल

Rohit Sharma and Virat Kohli (फोटो- IANS)
क्रिकेट

‘क्यों बाहर हैं मोहम्मद शमी’, हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर की टीम को लेकर दिया हैरान करने वाला बयान

Harbhajan Singh on Mohammad Shami
क्रिकेट

विराट कोहली के पास नया कीर्तिमान बनाने का शानदार मौका, निशाने पर सईद अनवर का रिकॉर्ड

Virat kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.