IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: फिर जमकर बरसेंगे चौके -छक्के या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें विशाखापट्टनम की पिच का हाल

मौसम विभाग और विभिन्न मौसम ऐप्स के अनुसार कल दिन भर आसमान साफ रहेगा और बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मैच के समय (दोपहर 1:30 बजे से रात 9 बजे तक) तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो दिसंबर के हिसाब से बेहद आरामदायक है। हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) अधिकतम 66% तक रहने का अनुमान है, जो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी चिपचिपाहट पैदा कर सकती है, लेकिन यह पिच की प्रकृति या गेंद की स्विंग पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगी।