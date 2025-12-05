5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: फिर जमकर बरसेंगे चौके -छक्के या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें विशाखापट्टनम की पिच का हाल

वाइजैग की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। इस पिच पर दो सर्वाधिक बड़े स्कोर 387 और 356 रन भारतीय टीम ने ही बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। (photo - BCCI/X)

India vs South Africa 3rd ODI Pitch and Weather report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी। वाइजैग में करीब दो साल के बाद वनडे मुक़ाबला खेला जाना है। ऐसे में आइए जानते हैं विशाखापट्टनम की पिच का हाल।

वाइजैग बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है

वाइजैग की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। इस पिच पर दो सर्वाधिक बड़े स्कोर भारतीय टीम ने ही बनाए हैं। 18 दिसंबर 2019 को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट पर 387 रन बनाए थे। वहीं 5 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 356 रन बनाए थे। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी।

पिछले मुक़ाबले में 10 विकेट से हारा था भारत

इस मैदान पर सबसे न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड का है। 29 अक्टूबर 2016 को भारत के खिलाफ हुए मैच में न्यूजीलैंड 79 पर सिमट गई थी। दूसरा न्यूनतम स्कोर भारत का है। 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में भारतीय टीम 117 रन पर सिमट गई थी। यह इस मैदान पर खेला गया आखिरी मुक़ाबला था। जिसमें भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

विशाखापट्टनम के मौसमा का हाल

मौसम विभाग और विभिन्न मौसम ऐप्स के अनुसार कल दिन भर आसमान साफ रहेगा और बारिश की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। मैच के समय (दोपहर 1:30 बजे से रात 9 बजे तक) तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो दिसंबर के हिसाब से बेहद आरामदायक है। हवा में नमी (ह्यूमिडिटी) अधिकतम 66% तक रहने का अनुमान है, जो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी चिपचिपाहट पैदा कर सकती है, लेकिन यह पिच की प्रकृति या गेंद की स्विंग पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगी।

हवा की रफ्तार भी हल्की (8-12 किमी/घंटा) रहने की उम्मीद है, इसलिए स्पिनरों को अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना कम है। ड्यू फैक्टर की बात करें तो शाम के सत्र में हल्की ओस पड़ सकती है, लेकिन चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।

भारत का वाइजैग में मजबूत रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इनमें 7 मैचों में उन्हें जीत मिली है और 2 में हार का सामन करना पड़ा है। एक मुक़ाबला टाई रहा है। वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 24 अक्टूबर 2018 को खेला गया वनडे मुकाबला टाई रहा था। तब वनडे मुकाबले में सुपरओवर का प्रावधान नहीं था।

दो साल से वनडे सीरीज नहीं जीता भारत

भारत ने पिछले दो साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। वहीं अपने घर में भारत आख‍िरी वनडे सीरीज मार्च 2023 में ऑस्ट्रेल‍िया से 2-1 से हारा था। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।

IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक
क्रिकेट
Rohit sharma and Virat Kohli

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

05 Dec 2025 01:06 pm

Published on:

05 Dec 2025 12:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 3rd ODI Pitch Report: फिर जमकर बरसेंगे चौके -छक्के या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? पढ़ें विशाखापट्टनम की पिच का हाल

