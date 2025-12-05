5 दिसंबर 2025,

AUS vs ENG 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चखाया ‘बैजबॉल’ का स्वाद, चाय तक मात्र 21 ओवर में ठोके 130 रन

ऑस्ट्रेलिया अब भी इंग्लैंड से 204 रन पीछे है। टीम का एक मात्र विकेट ट्रेविस हेड के रूप में गिरा है। हेड 43 गेंद पर 33 रन बनाकर ब्रायडन कार्स की गेंद पर गस एटकिंसन को कैच दे बैठे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Photo - EspnCricInfo)

Australia vs England, 2nd Test Tea: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का दूसरा मुक़ाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन की टी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी में मात्र 21 ओवर में एक विकेट खोकर 130 रन ठोक दिये हैं। क्रीज़ पर जेक वेदराल्ड 59 रन और मार्नस लाबुशेन 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया अब भी इंग्लैंड से 204 रन पीछे है। टीम का एक मात्र विकेट ट्रेविस हेड के रूप में गिरा है। हेड 43 गेंद पर 33 रन बनाकर ब्रायडन कार्स की गेंद पर गस एटकिंसन को कैच दे बैठे। दूसरे दिन इंग्लैंड ने नौ विकेट पर 325 रन के स्कोर से खेलना शुरू किया और 9 रन और जोड़ने के बाद जोफ्रा आर्चर के रूप में दसवां विकेट गिरा। आर्चर 38 रन बनाकर आउट हुए।

रूट और आर्चर के बीच दसवें विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी हुई। आर्चर ने 36 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 38 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और छह विकेट झटके, माइकल नेसेर, स्कॉट बोलैंड और ब्रैंडन डॉगेट ने एक-एक सफलता अपने नाम की।

मैच के पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। जो रूट का शतक पहले दिन का आकर्षण रहा था। रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला शतक और कुल 40वां टेस्ट शतक लगाया। वह 40 या उससे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले सचिन, कैलिस और पोंटिंग के बाद चौथे बल्लेबाज बने।

रूट 206 गेंद पर 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 138 रन बनाकर नाबाद रहे। रूट चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए क्रॉली के साथ 97 रन की और चौथे विकेट के लिए हैरी ब्रूक के साथ 54 रन की साझेदारी की। रूट के अलावा सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने 93 गेंद पर 76 रन की पारी खेली। आर्चर तीसरे शीर्ष स्कोरर रहे। इंग्लैंड के चार बल्लेबाज बेन डकेट, ओली पोप, जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स खाता नहीं खोल सके।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 20 ओवर में 75 रन देकर 6 विकेट लिए। माइकल नासेर, स्कॉट बोलैंड और ब्रैंडन डॉगेट ने 1-1 विकेट लिए। बल्लेबाजी के बाद इंग्लैंड की गेंदबाजी पर नजर रहेगी। मैच पर पकड़ बनाने के लिए इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया की पारी को कम-से-कम स्कोर पर समेटना होगा।

Updated on:

05 Dec 2025 12:06 pm

Published on:

05 Dec 2025 11:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चखाया 'बैजबॉल' का स्वाद, चाय तक मात्र 21 ओवर में ठोके 130 रन

क्रिकेट

खेल

