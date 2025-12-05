‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल

दिन का खेल खत्म होने तक रूट 202 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 135 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। उनकी इस पारी ने न सिर्फ इंग्लैंड की पारी संभाली, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को भी एक बड़ी 'शर्मिंदगी' से बचा दिया। दरअसल, मैथ्यू हेडन ने मजाक-मजाक में वादा किया था कि अगर रूट इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं लगा पाए, तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में नंगे घूमेंगे। रूट ने गाबा में शतक जड़कर न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि हेडन को उस बड़ी शर्मिंदगी से भी बचा लिया।