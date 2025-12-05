‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मैथ्यू हेडन और उनकी बेटी ग्रेस हेडन (photo - Instagram, Greace Hayden)
Joe Root Century, Australia vs England Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 सीरीज का दूसरा टेस्ट ब्रिसबेन के मशहूर गाबा मैदान पर खेला जा रहा है। इस डे-नाइट टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां और ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहला शतक है।
दिन का खेल खत्म होने तक रूट 202 गेंदों में 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 135 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। उनकी इस पारी ने न सिर्फ इंग्लैंड की पारी संभाली, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को भी एक बड़ी 'शर्मिंदगी' से बचा दिया। दरअसल, मैथ्यू हेडन ने मजाक-मजाक में वादा किया था कि अगर रूट इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं लगा पाए, तो वह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में नंगे घूमेंगे। रूट ने गाबा में शतक जड़कर न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि हेडन को उस बड़ी शर्मिंदगी से भी बचा लिया।
इस शतक के बाद हेडन सबसे ज्यादा खुश दिखे। रूट के शतक पूरा करते ही ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक वीडियो पोस्ट किया और इंग्लिश बल्लेबाज को बधाई दी। हेडन ने कहा, "हैलो जो, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए बधाई. तुम्हें थोड़ा वक्त लगा और सच में मुझसे ज्यादा किसी की इज्जत दांव पर नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम शतक लगाओगे। इसलिए बधाई हो दोस्त, 10 अर्धशतक और आखिरकार एक शतक भी, इंजॉय करो।"
हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने भी सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में रिएक्ट किया और रूट को लिखा, “सबकी आंखें बचा लेने के लिए थैंक यू जो!” गाबा में शतक लगाने वाले रूट इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले मॉरिस लेलैंड, टोनी ग्रेग, इयान बॉथम, मार्क बुचर, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टयर कुक, और जोनाथन ट्रॉट लगा चुके हैं। गाबा में दोहरा शतक लगाने वाले एलिस्टर कुक इंग्लैंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं। रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन सेंचुरी बनाने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर हैं।
