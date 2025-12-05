5 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

रोहित ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बावजूद इसके वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के बाद, 12 से 18 दिसंबर तक इंदौर में होने वाले नॉकआउट मुकाबलों में मुंबई के लिए खेलेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Rohit Sharma To Play Syed Mushtaq Ali Trophy: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर टी20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद रोहित ने घरेलू क्रिकेट में लौटने का फैसला किया है। बीसीसीआई की सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में ज्यादा भागीदारी की सख्ती के बीच, पूर्व भारतीय कप्तान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMT) के नॉकआउट मुकाबलों में मुंबई की ओर से खेलने का फैसला किया है।

12 से 18 दिसंबर के बीच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे रोहित

रोहित ने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बावजूद इसके वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के बाद, 12 से 18 दिसंबर तक इंदौर में होने वाले नॉकआउट मुकाबलों में मुंबई के लिए खेलेंगे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "रोहित ने मुंबई के लिए एसएमएटी नॉकआउट में खेलने की इच्छा जताई है।"

रोहित की मौजूदगी टीम के लिए गेम-चेंजर

यह फैसला बीसीसीआई की उस नीति का नतीजा है, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना पड़ रहा है। रोहित और विराट कोहली जैसे दिग्गजों पर विशेष नजर है, ताकि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए फिट और फॉर्म में बने रहें। मुंबई ने एलीट ग्रुप ए में चार में से पांच मैच जीतकर सुपर लीग के लिए क्वालीफाई कर लिया है, और रोहित की मौजूदगी टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।

2012 के बाद पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलेंगे रोहित

रोहित ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आखिरी मैच 2012 में पंजाब के खिलाफ सेमीफाइनल में खेला था, इस मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनका फोकस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर रहा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास लेने के बाद, उनका एकमात्र टी20 अनुभव आईपीएल 2025 रहा। लेकिन घरेलू टी20 में वापसी से रोहित न केवल अपनी फॉर्म टेस्ट करेंगे, बल्कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित भी करेंगे। अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे सितारे ग्रुप स्टेज में खेल रहे हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रवाना हो जाएंगे और रोहित उनकी जगह भर सकते हैं।

रोहित शर्मा का टी20 करियर

रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। 2007 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने गुजरात के खिलाफ मुंबई के लिए 101 रनों की पारी खेली थी। रोहित ने अबतक 463 टी20 मैच खेले हैं। इसमें उनके नाम 12248 रन हैं। उन्होंने 8 शतक और 82 अर्धशतक लगाए हैं। अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में उन्होंने 159 मुकाबलों में 4231 रन बनाए हैं।

Published on:

05 Dec 2025 07:15 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

