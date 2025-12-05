वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

रोहित ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आखिरी मैच 2012 में पंजाब के खिलाफ सेमीफाइनल में खेला था, इस मैच में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनका फोकस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर रहा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 से संन्यास लेने के बाद, उनका एकमात्र टी20 अनुभव आईपीएल 2025 रहा। लेकिन घरेलू टी20 में वापसी से रोहित न केवल अपनी फॉर्म टेस्ट करेंगे, बल्कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित भी करेंगे। अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे जैसे सितारे ग्रुप स्टेज में खेल रहे हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए रवाना हो जाएंगे और रोहित उनकी जगह भर सकते हैं।