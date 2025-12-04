AUS vs ENG: स्टेडियम में नंगे दौड़ने वाले थे मैथ्यू हेडन, जो रूट ने शतक जड़कर ऐसे बचाई इज्जत, देखें Video

हेडन को यकीन थे कि इस सीरीज में रूट अपने शतक का सूखा ज़रूर खत्म करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास कपड़े उतारकर दौड़ेंगे। ऐसे में हर कोई सीरीज के साथ ही इस बात के लिए खास तौर पर उत्सुक था। मगर जो रूट ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक जमाकर मैथ्यू हेडन को इस शर्मिंदगी से बचा लिया और इसकी सबसे ज्यादा खुशी हेडन को ही है।