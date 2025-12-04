4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

AUS vs ENG: स्टेडियम में नंगे दौड़ने वाले थे मैथ्यू हेडन, जो रूट ने शतक जड़कर ऐसे बचाई इज्जत, देखें Video

रूट के शतक पूरा करते ही ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक वीडियो पोस्ट किया और इंग्लिश बल्लेबाज को बधाई दी। हेडन ने कहा, "हैलो जो, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए बधाई. तुम्हें थोड़ा वक्त लगा और सच में मुझसे ज्यादा किसी की इज्जत दांव पर नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम शतक लगाओगे। इसलिए बधाई हो दोस्त, 10 अर्धशतक और आखिरकार एक शतक भी, इंजॉय करो।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 04, 2025

रूट ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन की इज्ज़त भी बचा ली है। (photo - EspnCricInfo)

Joe Root Century, Australia vs England Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का दूसरा मुक़ाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे-नाइट टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के लिए यादगार रहा। रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। यह उनके करियर का 40वां टेस्ट शतक है।

रूट ने लगाया ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक

जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपना 16वां टेस्ट खेल रहे हैं। दुनियाभर के मैदानों में शतक लगाने के लिए मशहूर रूट ने अपने एक दशक से भी लंबे करियर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक नहीं लगाया था। रूट ने इस कमी को पूरा कर दिया है और वो भी उस गाबा के मैदान में जहां बल्लेबाजी बेहद मुश्किल मानी जाती है। इसी के साथ रूट ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन की इज्ज़त भी बचा ली है।

अगर शतक नहीं आता तो MCG में नंगे दौड़ते हेडन

हेडन को यकीन थे कि इस सीरीज में रूट अपने शतक का सूखा ज़रूर खत्म करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास कपड़े उतारकर दौड़ेंगे। ऐसे में हर कोई सीरीज के साथ ही इस बात के लिए खास तौर पर उत्सुक था। मगर जो रूट ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक जमाकर मैथ्यू हेडन को इस शर्मिंदगी से बचा लिया और इसकी सबसे ज्यादा खुशी हेडन को ही है।

रूट के शतक पूरा करते ही ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक वीडियो पोस्ट किया और इंग्लिश बल्लेबाज को बधाई दी। हेडन ने कहा, "हैलो जो, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए बधाई. तुम्हें थोड़ा वक्त लगा और सच में मुझसे ज्यादा किसी की इज्जत दांव पर नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम शतक लगाओगे। इसलिए बधाई हो दोस्त, 10 अर्धशतक और आखिरकार एक शतक भी, इंजॉय करो।"

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रूट ने अकेले दम इंग्लैंड की पारी को संभाला है और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूती की ओर ले जाने का जज्बा दिखाया है। रूट ने 181 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक है।

गाबा में शतक लगाने वाले रूट इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले मॉरिस लेलैंड, टोनी ग्रेग, इयान बॉथम, मार्क बुचर, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टयर कुक, और जोनाथन ट्रॉट लगा चुके हैं। गाबा में दोहरा शतक लगाने वाले एलिस्टर कुक इंग्लैंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं। रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन सेंचुरी बनाने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर हैं।

पहले दिन की समाप्ति के समय इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए थे। रूट 202 गेंद पर 135 रन और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं। आखिरी विकेट के लिए दोनों के बीच 61 रन की साझेदारी हो चुकी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Dec 2025 06:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: स्टेडियम में नंगे दौड़ने वाले थे मैथ्यू हेडन, जो रूट ने शतक जड़कर ऐसे बचाई इज्जत, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA ODI: “सिराज केवल रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं हैं”, दूसरे वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए टीम सलेक्शन पर सवाल

Mohammad Siraj After getting Wicket
क्रिकेट

AUS vs ENG: जो रूट ने खत्म किया ऑस्ट्रेलिया में शतक का सूखा, गाबा में जड़ा 40वां टेस्ट शतक

Joe Root
क्रिकेट

Year Ender 2025: साल 2025 में इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा टेस्ट शतक, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का हैं दबदबा

Duleep Trophy Quarter Finals
क्रिकेट

IND vs SA T20: लगातार नज़रअंदाज़ किए जा रहे ये स्टार खिलाड़ी, क्या होगा इनका टी20 में भविष्य, टीम सलेक्शन पर उठ रहे सवाल

क्रिकेट

“भारत के पास रन मशीन है”, दूसरे वनडे में हार के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल

Prasidh Krishna Trolled
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.