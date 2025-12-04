AUS vs ENG: स्टेडियम में नंगे दौड़ने वाले थे मैथ्यू हेडन, जो रूट ने शतक जड़कर ऐसे बचाई इज्जत, देखें Video

रूट ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन की इज्ज़त भी बचा ली है। (photo - EspnCricInfo)
Joe Root Century, Australia vs England Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025-26 का दूसरा मुक़ाबला ब्रिसबेन के गाबा में खेला जा रहा है। इस डे-नाइट टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के लिए यादगार रहा। रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। यह उनके करियर का 40वां टेस्ट शतक है।
जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपना 16वां टेस्ट खेल रहे हैं। दुनियाभर के मैदानों में शतक लगाने के लिए मशहूर रूट ने अपने एक दशक से भी लंबे करियर में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक नहीं लगाया था। रूट ने इस कमी को पूरा कर दिया है और वो भी उस गाबा के मैदान में जहां बल्लेबाजी बेहद मुश्किल मानी जाती है। इसी के साथ रूट ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर मैथ्यू हेडन की इज्ज़त भी बचा ली है।
हेडन को यकीन थे कि इस सीरीज में रूट अपने शतक का सूखा ज़रूर खत्म करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के पास कपड़े उतारकर दौड़ेंगे। ऐसे में हर कोई सीरीज के साथ ही इस बात के लिए खास तौर पर उत्सुक था। मगर जो रूट ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही शतक जमाकर मैथ्यू हेडन को इस शर्मिंदगी से बचा लिया और इसकी सबसे ज्यादा खुशी हेडन को ही है।
रूट के शतक पूरा करते ही ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक वीडियो पोस्ट किया और इंग्लिश बल्लेबाज को बधाई दी। हेडन ने कहा, "हैलो जो, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने के लिए बधाई. तुम्हें थोड़ा वक्त लगा और सच में मुझसे ज्यादा किसी की इज्जत दांव पर नहीं थी। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम शतक लगाओगे। इसलिए बधाई हो दोस्त, 10 अर्धशतक और आखिरकार एक शतक भी, इंजॉय करो।"
चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रूट ने अकेले दम इंग्लैंड की पारी को संभाला है और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूती की ओर ले जाने का जज्बा दिखाया है। रूट ने 181 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक है।
गाबा में शतक लगाने वाले रूट इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले मॉरिस लेलैंड, टोनी ग्रेग, इयान बॉथम, मार्क बुचर, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टयर कुक, और जोनाथन ट्रॉट लगा चुके हैं। गाबा में दोहरा शतक लगाने वाले एलिस्टर कुक इंग्लैंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं। रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन सेंचुरी बनाने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर हैं।
पहले दिन की समाप्ति के समय इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए थे। रूट 202 गेंद पर 135 रन और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं। आखिरी विकेट के लिए दोनों के बीच 61 रन की साझेदारी हो चुकी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है।
