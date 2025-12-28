Virat Kohli Records: 2025 में जमकर गरजा विराट कोहली का बल्ला, वनडे में बनाए ये 13 बड़े रिकॉर्ड

कोहली ने इस साल तीन शतक ठोके हैं। इसी के साथ वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 82, 83 और 84वां शतक लगाने वाले बल्लेबाज गए हैं। शतकों के मामले में भी वे दूसरे स्थान पर हैं। उनसे ऊपर 100 शतकों के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। वहीं वनडे फॉर्मेट में 51, 52 और 53वां शतक जड़ने वाले वे इकलौते बल्लेबाज हैं। इसी के साथ वे एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।