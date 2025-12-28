28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Virat Kohli Records: 2025 में जमकर गरजा विराट कोहली का बल्ला, वनडे में बनाए ये 13 बड़े रिकॉर्ड

विराट कोहली इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने 13 वनडे मैचों की 13 पारियों में 65.10 के बेहतरीन औसत से 651 रन ठोके, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 28, 2025

Virat Kohli

भारत ने पूर्व क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने वनडे करियर का 52वां शतक जड़ा (photo - EspnCricInfo)

Virat Kohli Records in 2025: पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला 2025 में वनडे क्रिकेट में जमकर बोला। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोहली ने अपना पूरा फोकस केवल वनडे फॉर्मेट पर केंद्रित किया, जिसका शानदार नतीजा सामने आया। कोहली ने इस साल वनडे क्रिकेट में ढेरों रिकॉर्ड बनाए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन रिकॉर्ड पर।

2025 में वनडे में बनाए सबे ज्यादा रन

विराट कोहली इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने 13 वनडे मैचों की 13 पारियों में 65.10 के बेहतरीन औसत से 651 रन ठोके, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। दुनिया में वे इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वीं स्थान पर हैं।

सबसे तेज 14 हज़ार रन

कोहली ने इस साल सबसे तेज 14 हज़ार रन पूरे करने ल रिकॉर्ड बनाया है। वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे ऊपर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं।

सबसे तेज 82, 83 और 84वां अंतरराष्ट्रीय शतक

कोहली ने इस साल तीन शतक ठोके हैं। इसी के साथ वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 82, 83 और 84वां शतक लगाने वाले बल्लेबाज गए हैं। शतकों के मामले में भी वे दूसरे स्थान पर हैं। उनसे ऊपर 100 शतकों के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। वहीं वनडे फॉर्मेट में 51, 52 और 53वां शतक जड़ने वाले वे इकलौते बल्लेबाज हैं। इसी के साथ वे एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।

आईसीसी नॉकआउट में एक हज़ार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

आईसीसी नॉकआउट मैचों में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल के दौरान हासिल की थी और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

सबसे ज्यादा आईसीसी फ़ाइनल खेलने वाले खिलाड़ी

सबसे ज़्यादा ICC फाइनल खेलने का रिकॉर्ड भारत के रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम है। दोनों ने अबतक 9-9 फाइनल खेले हैं।

भारत के लिए सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी

भारत ने इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। यह कोहली के करियर की चौथी आईसीसी ट्रॉफी थी। इससे पहले वे वनडे वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत चुके हैं। कोहली चार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले इंकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं वनडे में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले भी इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं।

विराट कोहली इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। कोहली ने 13 वनडे मैचों की 13 पारियों में 65.10 के बेहतरीन औसत से 651 रन ठोके, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं।

इस साल कोहली ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं

  • जीत के दौरान 18 हज़ार रन बनाने वाले बल्लेबाज
  • आईसीसी रेंकिंग में सबसे ज्यादा10 बार टॉप 2 में फिनिश किया है, वहीं टॉप 10 में 16 बार फिनिश किया है।
  • छह अलग -अलग कैलेंडर ईयर में 60 से ज्यादा का औसत रखने वाले बल्लेबाज
  • 350 से ज्यादा के टीम टोटल स्कोर में सबसे ज्यादा 11 शतक लगाने वाले बल्लेबाज
  • द्विपक्षीय सीरीज वनडे सीरीज में दस हज़ार से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज
  • 10 अलग -अलग देशों में वनडे शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज

Published on:

28 Dec 2025 07:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Virat Kohli Records: 2025 में जमकर गरजा विराट कोहली का बल्ला, वनडे में बनाए ये 13 बड़े रिकॉर्ड

