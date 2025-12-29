“किसी तीसरे की वजह से टूटा रिश्ता”, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम से तलाक पर पत्नी का छलका दर्द

इमाद वसीम और सानिया अशफाक (Photo Credit @X)
Imad Wasim divorce: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपनी पत्नी सानिया अशफाक से तलाक की घोषणा की है। इमाद ने रविवार 28 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम के जरिए इसकी जानकारी अपने फैंस को दी है। उनकी इस घोषणा के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है।
पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “काफी विचार-विमर्श के बाद और पिछले कुछ वर्षों से बार-बार होने वाले मतभेदों के चलते, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका। मैंने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है।”
इमाद ने आगे कहा, “मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारी निजता का सम्मान करें और हमारी पुरानी जोड़ी की तस्वीरों का इस्तेमाल या साझा करने से बचें। कृपया आगे से उन्हें मेरी जीवनसाथी के रूप में संबोधित न करें।”
इस दौरान उन्होंने यह भी लिखा, “मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि किसी भी भ्रामक बयानबाजी में न पड़ें और न ही उसे फैलाएं। इस निजी मामले में किसी को बदनाम करने या दूसरों को घसीटने की कोशिश की गई तो जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा।”
वहीं इमाद के पोस्ट के बाद सानिया अशफाक ने भी इंस्टाग्राम पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा है कि रिश्ता टूटने की असली वजह कोई और है, जो इमाद से शादी करना चाहती थी।
सानिया अशफाक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘मैं यह बात बहुत दर्द के साथ लिख रही हूं कि मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे अपने पिता से दूर हो गए हैं। मैं तीन बच्चों की मां हूं, जिनमें एक पांच महीने का बच्चा भी है, जिसे उसके पिता ने अभी तक गोद में नहीं लिया है। मैं यह कहानी मैं कभी साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन चुप रहना कमजोरी नहीं होता है।''
सानिया अशफाक ने आगे लिखा, "कई शादियों की तरह हमारे बीच भी दिक्कतें थीं, फिर भी हमारी शादी चली। मैं एक मां और पत्नी के तौर पर काफी प्रतिबद्ध रही। मैंने अपने परिवार को बचाने के कई उपाय किए। लेकिन किसी तीसरे के कारण आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया क्योंकि वो मेरे पति से शादी करना चाहती थी।"
पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम ने पाकिस्तान के लिए 55 वनडे और 75 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। वनडे में उन्होंने 986 रन बनाए और 44 विकेट लिए, जबकि टी20 में 554 रन बनाए और 73 विकेट झटके। इमाद वसीम ने दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। फिलहाल वे बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के सीजन 12 में खेल रहे हैं।
