“किसी तीसरे की वजह से टूटा रिश्ता”, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम से तलाक पर पत्नी का छलका दर्द

सानिया अशफाक ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘मैं यह बात बहुत दर्द के साथ लिख रही हूं कि मेरा घर टूट गया है। मेरे बच्चे अपने पिता से दूर हो गए हैं। मैं तीन बच्चों की मां हूं, जिनमें एक पांच महीने का बच्चा भी है, जिसे उसके पिता ने अभी तक गोद में नहीं लिया है। मैं यह कहानी मैं कभी साझा नहीं करना चाहती थी, लेकिन चुप रहना कमजोरी नहीं होता है।''