टेस्ट क्रिकेट में भारत के पांच बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, बेहद चौंकाने वाला है तीसरा नाम

साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए बदलाव का साल रहा, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद शुभमन गिल को टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी सौंपी गई। गिल ने न सिर्फ कप्तानी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, बल्कि बल्ले से भी कमाल कर दिखाया। वे 2025 के कैलेंडर ईयर में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 रन स्कोरर बने, जो भारत के लिए गर्व की बात है। इस साल उन्होंने 9 टेस्ट की 16 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 983 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 70.21 का रहा।