देश से ज्यादा पैसे को अहमियत! श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 4 बड़े पाकिस्तानी स्टार

Pakistan T20 Squad for Sri Lanka Tour: रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। इस टीम में शादाब खान की वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नफे को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जैसे स्टार खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चारों क्रिकेटर इस समय बिग बैश लीग के 15वें सीजन में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वे श्रीलंका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भाग नहीं ले पाएंगे।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिहाज से यह सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन इन चारों खिलाड़ियों ने सीरीज छोड़कर बिग बैश लीग में खेलने का फैसला किया है। हालांकि बिग बैश लीग में भी इन क्रिकेटरों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब तक बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, वहीं शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का गेंदबाजी प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।
पाकिस्तान टीम श्रीलंका दौरे पर 7, 9 और 11 जनवरी को 3 टी20 मैच खेलेगी। तीनों ही मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह सीरीज पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है, क्योंकि इस सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर सकती है।
विश्वकप की टीम में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वापसी हो सकती है। टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाना है। पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो, श्रीलंका में खेलेगा। टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान को भारत के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। तीन अन्य टीमें नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए हैं।
सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।
