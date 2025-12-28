देश से ज्यादा पैसे को अहमियत! श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 4 बड़े पाकिस्तानी स्टार

Pakistan T20 Squad for Sri Lanka Tour: रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। इस टीम में शादाब खान की वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नफे को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जैसे स्टार खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चारों क्रिकेटर इस समय बिग बैश लीग के 15वें सीजन में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वे श्रीलंका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भाग नहीं ले पाएंगे।