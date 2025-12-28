28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

देश से ज्यादा पैसे को अहमियत! श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 4 बड़े पाकिस्तानी स्टार

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान को अपनी आखिरी टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, जिसके लिए पीसीबी ने रविवार को 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 28, 2025

Pakistan Cricket Team Squad

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Pakistan T20 Squad for Sri Lanka Tour: रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। इस टीम में शादाब खान की वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ख्वाजा नफे को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जैसे स्टार खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चारों क्रिकेटर इस समय बिग बैश लीग के 15वें सीजन में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से वे श्रीलंका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भाग नहीं ले पाएंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिहाज से यह सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन इन चारों खिलाड़ियों ने सीरीज छोड़कर बिग बैश लीग में खेलने का फैसला किया है। हालांकि बिग बैश लीग में भी इन क्रिकेटरों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब तक बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, वहीं शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का गेंदबाजी प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है।

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पाकिस्तान टीम श्रीलंका दौरे पर 7, 9 और 11 जनवरी को 3 टी20 मैच खेलेगी। तीनों ही मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह सीरीज पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है, क्योंकि इस सीरीज में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर सकती है।

विश्वकप की टीम में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की वापसी हो सकती है। टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाना है। पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो, श्रीलंका में खेलेगा। टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान को भारत के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। तीन अन्य टीमें नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूएसए हैं।

श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी बने भारत की U19 टीम के कप्तान, आयुष म्हात्रे बाहर, यहां देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit- @ACC)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Dec 2025 02:37 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / देश से ज्यादा पैसे को अहमियत! श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 4 बड़े पाकिस्तानी स्टार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर की जगह क्या सच में वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

Gautam Gambhir
क्रिकेट

Ashes: बॉक्सिंग डे टेस्ट में मिली करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इन दो खिलाड़ियों को टीम से निकाला, आखिरी टेस्ट से पहले किया रिलीज

Australia at MCG Boxing Day Test
क्रिकेट

SA20 में स्टैंड में बैठे दर्शकों को एक कैच पकड़ने के लिए मिल रहा एक करोड़ रुपये का इनाम

SA20
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी बने भारत की U19 टीम के कप्तान, आयुष म्हात्रे बाहर, यहां देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit- @ACC)
क्रिकेट

2025 में कौन बना सिक्सर किंग? टॉप 10 में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज, 22 साल का क्रिकेटर बना नंबर 1

Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.