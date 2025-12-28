28 दिसंबर 2025,

रविवार

वैभव सूर्यवंशी बने भारत की U19 टीम के कप्तान, आयुष म्हात्रे बाहर, यहां देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

U19 ODI Team India Squad: भारतीय चयनकर्ताओं ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए U19 टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान वैभव सूर्यवंशी को दी गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 28, 2025

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit- @ACC)

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit- @ACC)

India Men's U19 Tour of South Africa: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए शुक्रवार को भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम का ऐलान किया। टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। इसके अलावा टीम में अभिज्ञान कुंडू, वैभव सूर्यवंशी, ईशान कुमार सिंह और कनिष्क चौहान भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में आयोजित अंडर-19 एशिया कप में हिस्सा लिया था।

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय अंडर-19 टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस सीरीज के लिए टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। आयुष म्हात्रे को आराम दिया गया है और वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी गई है। सीरीज का पहला मुकाबला 3 जनवरी को बेनानी में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर 5 जनवरी को और तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा।

वनडे सीरीज के लिए भारत की U19

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरोन जॉर्ज (उपकप्तान), राहुल कुमार, किशन कुमार सिंह, मोहम्मद इनान, दीपेश, अंबरीश, खिलन पटेल, वेदांत त्रिवेदी, हरबंस सिंह, अभिज्ञान कुंडू, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल और उद्धव मोहन।

आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय अंडर-19 टीम ने वनडे फॉर्मेट में एशिया कप में हिस्सा लिया था, जहां टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। फाइनल से पहले तक भारतीय टीम कोई मुकाबला नहीं हारी थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब साउथ अफ्रीका दौरे पर यंग इंडिया की टीम जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी, जिससे वो बढ़े हुए मनोबल के साथ वर्ल्डकप 2026 में हिस्सा ले सके।

U19 वर्ल्डकप भी वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां 16 टीमें हिस्सा लेंगी। टीम इंडिया को ग्रुप A में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका के साथ रखा गया है। टीम इंडिया पहला मुकाबला 15 जनवरी को खेलेगी, जहां उसका सामना USA की टीम से होगा। इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।

Updated on:

28 Dec 2025 12:48 pm

Published on:

28 Dec 2025 12:44 pm

