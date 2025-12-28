वैभव सूर्यवंशी बने भारत की U19 टीम के कप्तान, आयुष म्हात्रे बाहर, यहां देखें 15 खिलाड़ियों की लिस्ट

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय अंडर-19 टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज खेलेगी, जिसके लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इस सीरीज के लिए टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। आयुष म्हात्रे को आराम दिया गया है और वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी सौंपी गई है। सीरीज का पहला मुकाबला 3 जनवरी को बेनानी में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर 5 जनवरी को और तीसरा मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा।