U19 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे बने कप्तान, सूर्यवंशी सहित इन खिलाड़ियों को मिली जगह

Team India Squad for U19 World Cup 2026: 15 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 15 जनवरी को अमेरिका की अंडर-19 टीम के खिलाफ खेलेगी। यह मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ होगा।