U19 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे बने कप्तान, सूर्यवंशी सहित इन खिलाड़ियों को मिली जगह

U19 World Cup 2026: आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 15 जनवरी से करेगी, जहां उसका मुकाबला USA U19 टीम से होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 27, 2025

Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- BCCI)

Team India Squad for U19 World Cup 2026: 15 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 15 जनवरी को अमेरिका की अंडर-19 टीम के खिलाफ खेलेगी। यह मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया का अगला मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ होगा।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां उसके साथ अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड की टीमें हैं। वहीं ग्रुप सी में जापान, आयरलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को जगह मिली है। ग्रुप डी में अफगानिस्तान, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और तंजानिया की टीमें शामिल हैं।

U19 वर्ल्डकप के लिए भारतीय टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश सिंह, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल, दीपेश, किशन कुमार सिंह और उद्यम मोहन।

हर ग्रुप से तीन टीमें सुपर सिक्स राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर सिक्स से 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में और दूसरा सेमीफाइनल 4 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किया जाएगा।

आपको बता दें कि अब तक भारतीय टीम ने 5 बार खिताब जीता है। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराकर अपना चौथा खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने सबसे पहले साल 2000 में यह खिताब जीता था। इसके बाद 2008 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था। 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में टीम इंडिया ने खिताब जीता। इसके बाद भारत ने 2018 और 2022 में भी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

ऑस्ट्रेलिया ने 1988, 2002, 2010 और 2024 में खिताब जीता है। पाकिस्तान भी दो बार चैंपियन रह चुका है, जिसने 2004 और 2006 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके अलावा बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें भी एक-एक बार चैंपियन रही हैं। वहीं श्रीलंका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को अभी भी अपनी पहली अंडर-19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है।

Updated on:

27 Dec 2025 08:33 pm

Published on:

27 Dec 2025 08:16 pm

U19 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे बने कप्तान, सूर्यवंशी सहित इन खिलाड़ियों को मिली जगह

क्रिकेट

खेल

