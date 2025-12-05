5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA Playing 11: इस बल्लेबाजी की होगी भारतीय टीम में एंट्री! दक्षिण अफ्रीका भी करेगा बदलाव, देखें संभावित प्लेइंग 11

भारत इस मैच में एक बदलाव के साथ उतार सकता है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उन्हें पिछले दोनों मुकाबलों में ज्यादा गेंदबाजी के अवसर नहीं मिले हैं। रांची वनडे में उन्होंने तीन ओवर फेंके थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं रायपुर में भी उन्होंने मात्र चार ओवर गेंदबाजी की और 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

IND vs SA

भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa 3rd ODI Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी।

भारत ने दो साल से नहीं जीती सीरीज

रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया था। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की थी। इस तरह यह सीरीज 1-1 से ड्रा पर है और जो भी टीम आखिरी मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज जीत जाएगी। भारत ने पिछले दो साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। वहीं अपने घर में भारत आख‍िरी वनडे सीरीज मार्च 2023 में ऑस्ट्रेल‍िया से 2-1 से हारा था। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी की उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।

वॉशिंगटन सुंदर की होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी!

भारत इस मैच में एक बदलाव के साथ उतार सकता है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उन्हें पिछले दोनों मुकाबलों में ज्यादा गेंदबाजी के अवसर नहीं मिले हैं। रांची वनडे में उन्होंने तीन ओवर फेंके थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं रायपुर में भी उन्होंने मात्र चार ओवर गेंदबाजी की और 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया।

तिलक वर्मा को मिल सकता है मौका

बल्लेबाजी में भी वे अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पहले वनडे में सुंदर ने 13 रन बनाए थे। वहीं दूसरे वनडे में मात्र एक रन ही बनाया था। ऐसे में उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को टीम में शामिल किया जा सकता है। तिलक वर्मा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वर्मा पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर वे 2 से 3 ओवर कर सकते हैं।

टोनी डी जॉर्जी चोटिल हो गए थे

वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में तीन बदलाव के साथ उतरा था। टीम के प्रदर्शन पर इसका असर भी दिखा। लेकिन दूसरे वनडे में टोनी डी जॉर्जी चोटिल हो गए थे। ऐसे में अगर वे फिट नहीं होते हैं तो रयान रिकेल्टन को फिर से मौका मिल सकता है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।

ये भी पढ़ें

‘उनसे पंगा मत लो…’, रोहित-कोहली को लेकर ये क्या बोल गए रव‍ि शास्त्री, गंभीर-अगरकर पर साधा न‍िशाना? VIDEO वायरल
क्रिकेट
India vs Australia 2025 Series

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

05 Dec 2025 11:15 am

Published on:

05 Dec 2025 10:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA Playing 11: इस बल्लेबाजी की होगी भारतीय टीम में एंट्री! दक्षिण अफ्रीका भी करेगा बदलाव, देखें संभावित प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs ENG 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को चखाया ‘बैजबॉल’ का स्वाद, चाय तक मात्र 21 ओवर में ठोके 130 रन

क्रिकेट

‘उनसे पंगा मत लो…’, रोहित-कोहली को लेकर ये क्या बोल गए रव‍ि शास्त्री, गंभीर-अगरकर पर साधा न‍िशाना? VIDEO वायरल

India vs Australia 2025 Series
क्रिकेट

IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.