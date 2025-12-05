IND vs SA Playing 11: इस बल्लेबाजी की होगी भारतीय टीम में एंट्री! दक्षिण अफ्रीका भी करेगा बदलाव, देखें संभावित प्लेइंग 11

रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया था। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की थी। इस तरह यह सीरीज 1-1 से ड्रा पर है और जो भी टीम आखिरी मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज जीत जाएगी। भारत ने पिछले दो साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। वहीं अपने घर में भारत आख‍िरी वनडे सीरीज मार्च 2023 में ऑस्ट्रेल‍िया से 2-1 से हारा था। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम ब‍िल्कुल भी नहीं चाहेगी की उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।