IND vs SA Playing 11: इस बल्लेबाजी की होगी भारतीय टीम में एंट्री! दक्षिण अफ्रीका भी करेगा बदलाव, देखें संभावित प्लेइंग 11

भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीरा वनडे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा (Photo - BCCI/X)
India vs South Africa 3rd ODI Playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वह सीरीज अपने नाम कर लेगी।
रांची में खेले गए पहले वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया था। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने चार विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज़ की थी। इस तरह यह सीरीज 1-1 से ड्रा पर है और जो भी टीम आखिरी मुक़ाबला जीतेगी वह सीरीज जीत जाएगी। भारत ने पिछले दो साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। वहीं अपने घर में भारत आखिरी वनडे सीरीज मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हारा था। ऐसे में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में 0-2 के क्लीनस्वीप के बाद भारतीय टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी की उसे वनडे सीरीज में भी हार मिले।
भारत इस मैच में एक बदलाव के साथ उतार सकता है। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उन्हें पिछले दोनों मुकाबलों में ज्यादा गेंदबाजी के अवसर नहीं मिले हैं। रांची वनडे में उन्होंने तीन ओवर फेंके थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। वहीं रायपुर में भी उन्होंने मात्र चार ओवर गेंदबाजी की और 28 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं किया।
बल्लेबाजी में भी वे अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पहले वनडे में सुंदर ने 13 रन बनाए थे। वहीं दूसरे वनडे में मात्र एक रन ही बनाया था। ऐसे में उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को टीम में शामिल किया जा सकता है। तिलक वर्मा एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। वर्मा पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर वे 2 से 3 ओवर कर सकते हैं।
वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में तीन बदलाव के साथ उतरा था। टीम के प्रदर्शन पर इसका असर भी दिखा। लेकिन दूसरे वनडे में टोनी डी जॉर्जी चोटिल हो गए थे। ऐसे में अगर वे फिट नहीं होते हैं तो रयान रिकेल्टन को फिर से मौका मिल सकता है।
भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग