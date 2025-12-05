5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘उनसे पंगा मत लो…’, रोहित-कोहली को लेकर ये क्या बोल गए रव‍ि शास्त्री, गंभीर-अगरकर पर साधा न‍िशाना? VIDEO वायरल

शास्त्री के मुताबिक, अगर कोहली और रोहित सही तरीके से जवाब देना शुरु कर दें, तो जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वे तुरंत किनारे हो जाएंगे और कहीं दिखाई भी नहीं देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 05, 2025

India vs Australia 2025 Series

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Photo Credit - IANS)

Rohit-Kohli, India vs South Africa ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज़ कर सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी। इस सीरीज में पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है। वे इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में शतक लगा चुके हैं।

शास्त्री ने कोहली- रोहित के आलोचकों को दिया करारा जवाब

इसी बीच, पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है, जो क्रिकेट गलियारों में आग की तरह फैल गया। शास्त्री ने आलोचकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोहली और रोहित ने सही 'बटन' दबा दिया, तो ये सारे शोर मचाने वाले तुरंत किनारे हो जाएंगे। यह बयान प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में आया, जहां शास्त्री ने बिना नाम लिए बीसीसीआई के कुछ फैसलों पर निशाना साधा।

बिना नाम लिए गंभीर और अगरकर पर कसा तंज

शास्त्री ने कहा, "कुछ लोग ये सब कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अगर ये दोनों खिलाड़ी सही तरीके से चालू हो गए, सही बटन दबा दिया, तो जो लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। ऐसे खिलाड़ियों के साथ मस्ती मत करो यार।" जब होस्ट ने पूछा कि ये मस्ती कौन कर रहा है, तो शास्त्री ने हंसते हुए जवाब दिया, "करने वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका दिमाग ठीक हो गया और सही बटन दबा दिया, तो सब एकदम किनारे हो जाएंगे।" यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कई यूजर्स ने इसे हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज के रूप में देखा।

कोहली-रोहित अच्छे फॉर्म में हैं

शास्त्री ने दोनों को "वनडे जायंट्स" करार देते हुए कहा कि इनकी ताकत, अनुभव और प्रभाव आज भी वैसा ही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे के दादा खिलाड़ी हैं। ऐसे स्टेटस वाले प्लेयर्स से पंगा मत लो।" रोहित और कोहली दोनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे फॉर्म में हैं। कोहली ने रांची में 135 रन और रायपुर में 102 रन की पारी खेली है। जबकि रोहित ने 57 और 14 रन बनाए हैं। कोहली और रोहित ने अंतरराष्ट्रीय टी20 से 2024 में और टेस्ट से 2025 की शुरुआत में संन्यास ले लिया। लेकिन वनडे में वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भी सक्रिय हैं।

ये भी पढ़ें

‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Updated on:

05 Dec 2025 09:26 am

Published on:

05 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘उनसे पंगा मत लो…’, रोहित-कोहली को लेकर ये क्या बोल गए रव‍ि शास्त्री, गंभीर-अगरकर पर साधा न‍िशाना? VIDEO वायरल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: वाइजैग वनडे में कोहली जड़ेंगे लगातार तीसरा शतक! इस मैदान पर 97.83 का है औसत, रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद खतरनाक

Rohit sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

वनडे के बाद अब रोहित शर्मा ने किया टी20 में खेलने का फैसला! इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा…

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

‘रूट थैंक्यू, आपने आंखें बचा ली…’, मैथ्यू हेडन के मैदान पर नंगे घूमने वाले बयान पर बेटी ने ही कर दिया ट्रोल

क्रिकेट

Syed Mushtaq Ali Trophy: आंध्रा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में छत्तीसगढ़ को 8 विकेट से हराया

Chhattisgarh Cricket
रायपुर

IND vs SA ODI: “सिराज केवल रेड बॉल के खिलाड़ी नहीं हैं”, दूसरे वनडे में निराशाजनक गेंदबाजी पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए टीम सलेक्शन पर सवाल

Mohammad Siraj After getting Wicket
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.