पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Photo Credit - IANS)
Rohit-Kohli, India vs South Africa ODI: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला कल यानि 6 दिसम्बर को खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज़ कर सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगी। इस सीरीज में पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है। वे इस सीरीज के पहले दो मुकाबलों में शतक लगा चुके हैं।
इसी बीच, पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक ऐसा बयान दिया है, जो क्रिकेट गलियारों में आग की तरह फैल गया। शास्त्री ने आलोचकों को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोहली और रोहित ने सही 'बटन' दबा दिया, तो ये सारे शोर मचाने वाले तुरंत किनारे हो जाएंगे। यह बयान प्रभात खबर को दिए इंटरव्यू में आया, जहां शास्त्री ने बिना नाम लिए बीसीसीआई के कुछ फैसलों पर निशाना साधा।
शास्त्री ने कहा, "कुछ लोग ये सब कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अगर ये दोनों खिलाड़ी सही तरीके से चालू हो गए, सही बटन दबा दिया, तो जो लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। ऐसे खिलाड़ियों के साथ मस्ती मत करो यार।" जब होस्ट ने पूछा कि ये मस्ती कौन कर रहा है, तो शास्त्री ने हंसते हुए जवाब दिया, "करने वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका दिमाग ठीक हो गया और सही बटन दबा दिया, तो सब एकदम किनारे हो जाएंगे।" यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कई यूजर्स ने इसे हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज के रूप में देखा।
शास्त्री ने दोनों को "वनडे जायंट्स" करार देते हुए कहा कि इनकी ताकत, अनुभव और प्रभाव आज भी वैसा ही है। उन्होंने जोर देकर कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे के दादा खिलाड़ी हैं। ऐसे स्टेटस वाले प्लेयर्स से पंगा मत लो।" रोहित और कोहली दोनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छे फॉर्म में हैं। कोहली ने रांची में 135 रन और रायपुर में 102 रन की पारी खेली है। जबकि रोहित ने 57 और 14 रन बनाए हैं। कोहली और रोहित ने अंतरराष्ट्रीय टी20 से 2024 में और टेस्ट से 2025 की शुरुआत में संन्यास ले लिया। लेकिन वनडे में वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद भी सक्रिय हैं।
