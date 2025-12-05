शास्त्री ने कहा, "कुछ लोग ये सब कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अगर ये दोनों खिलाड़ी सही तरीके से चालू हो गए, सही बटन दबा दिया, तो जो लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वे बहुत जल्दी गायब हो जाएंगे। ऐसे खिलाड़ियों के साथ मस्ती मत करो यार।" जब होस्ट ने पूछा कि ये मस्ती कौन कर रहा है, तो शास्त्री ने हंसते हुए जवाब दिया, "करने वाले कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका दिमाग ठीक हो गया और सही बटन दबा दिया, तो सब एकदम किनारे हो जाएंगे।" यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कई यूजर्स ने इसे हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज के रूप में देखा।