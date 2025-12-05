ILT20 लीग में सुनील नरेन ने किया कमाल, 600 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज सुनील नरेन (Photo: IANS)
Sunil Narine 600 T20 Wickets: विश्व क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों में से एक सुनील नरेन ने एक शानदार उपलब्धि अपने नाम कर दी है। शारजाह में खेले जा रहे ILT20 लीग में अबु धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए नरेन ने अपने टी20 करियर में 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। शारजाह वॉरियर्स के खिलाफ खेले गए मैच में नरेन ने यह उपलब्धि हासिल की। इस आंकड़े को छूने वाले वे मात्र तीसरे गेंदबाज हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज के ही ड्वेन ब्रावो (631) और अफगानिस्तान के राशिद खान (681) यह कारनामा कर चुके हैं। 3
सुनील नरेन 37 साल के हैं, लेकिन अब भी उनकी गेंदबाजी में वही धार नजर आती है। नरेन गेंदबाजी में अपने वेरिएशंस और मिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। शारजाह वॉरियर्स के टॉम एबेल उनका 600वां शिकार बने। मैच के बाद अबु धाबी नाइट राइडर्स टीम की ओर से उन्हें 600 नंबर की एक स्पेशल एडिशन जर्सी भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने टी20 करियर में वे नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। वे आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, विश्व की अन्य लीग में वे त्रिनबागो नाइट राइडर्स (CPL), लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स (MLC) और अब अबू धाबी नाइट राइडर्स (ILT20) को रिप्रजेंट करते हैं।ट
टी20 के 568 मैचों में नरेन 22.09 की औसत और 21.4 की स्ट्राइक रेट से 600 विकेट ले चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि उनके पूरे टी20 करियर में इकोनॉमी मात्र 6.16 की है। ये शानदार आंकड़े ही उन्हें टी20 के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाते हैं। अपने इन 600 विकेट में से 192 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए चटकाए हैं। आइपीएल में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए किसी खिलाड़ी द्वारा यह सबसे ज्यादा विकेट है। सुनील नरेन वर्तमान में कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। CPL में उनके नाम 133 विकेट हैं।
