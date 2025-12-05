ILT20 लीग में सुनील नरेन ने किया कमाल, 600 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

सुनील नरेन 37 साल के हैं, लेकिन अब भी उनकी गेंदबाजी में वही धार नजर आती है। नरेन गेंदबाजी में अपने वेरिएशंस और मिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। शारजाह वॉरियर्स के टॉम एबेल उनका 600वां शिकार बने। मैच के बाद अबु धाबी नाइट राइडर्स टीम की ओर से उन्हें 600 नंबर की एक स्पेशल एडिशन जर्सी भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने टी20 करियर में वे नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। वे आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, विश्व की अन्य लीग में वे त्रिनबागो नाइट राइडर्स (CPL), लॉस एंजेलिस नाइट राइडर्स (MLC) और अब अबू धाबी नाइट राइडर्स (ILT20) को रिप्रजेंट करते हैं।ट